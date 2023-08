Suas Fotos Nunca Mais Serão as Mesmas!

As câmeras instantâneas são uma ótima maneira de registrar e eternizar momentos especiais de forma única. Ao contrário das câmeras digitais convencionais, esses dispositivos permitem que você tire uma foto e a imprima instantaneamente, para que você possa ter uma cópia física em suas mãos em questão de segundos.

Neste artigo, vamos apresentar as melhores câmeras instantâneas disponíveis no mercado hoje. Esses dispositivos são perfeitos para quem deseja capturar momentos espontâneos e criar lembranças tangíveis. Vamos explorar as principais características de cada modelo e ajudá-lo a escolher a câmera instantânea que melhor atenda às suas necessidades.

1. Fujifilm Instax Mini 11

A Fujifilm Instax Mini 11 é uma das câmeras instantâneas mais populares do mercado. Ela possui exposição automática, o que significa que ela ajusta automaticamente as configurações de acordo com as condições de iluminação do ambiente. Além disso, possui um flash embutido com ajuste automático, garantindo que suas fotos fiquem bem iluminadas.

A câmera também possui um espelho de selfie ao lado da lente, permitindo que você faça autorretratos com facilidade. O modo Selfie & Close Up oferece a possibilidade de tirar fotos em close com detalhes ricos, a uma distância de 30 cm a 50 cm.

2. Kodak Mini Shot 3 Retro

A Kodak Mini Shot 3 Retro é uma câmera instantânea que também funciona como impressora. Com o aplicativo Kodak Photo Printer, você pode imprimir fotos diretamente do seu celular, além de aproveitar recursos de realidade aumentada (AR) e outras funções, como filtros e molduras.

Essa câmera permite que você cancele a foto tirada caso não esteja satisfeito com o resultado. Além disso, você pode escolher se a impressão será com ou sem borda. A tecnologia 4Pass garante que cada impressão seja resistente a impressões digitais e à prova d’água.

3. Polaroid Go

A Polaroid Go é uma câmera instantânea compacta que oferece recursos interessantes. Ela possui o recurso de dupla exposição, permitindo que você combine duas exposições em uma única foto. Além disso, você pode criar imagens com contrastes e luminosidades diferentes.



A câmera também conta com um temporizador automático, ideal para tirar fotos com calma. Vale ressaltar que ela é compatível apenas com o filme Polaroid Go, que tem metade do tamanho do filme Polaroid convencional.

4. Fujifilm Instax Mini 12

A Fujifilm Instax Mini 12 é o modelo mais recente da linha Instax Mini. Ela possui um design moderno e prático, com a lente giratória para ligar a câmera e ativar o modo Close Up, permitindo que você tire fotos com detalhes incríveis a uma distância de 30 cm a 50 cm.

O visor ajustável emparelha com a lente quando o modo Close Up está ativado, garantindo que você veja exatamente o que será capturado. A câmera também conta com controle de flash automático, exposição automática e um espelho acoplado.

5. Fujifilm Instax Wide 300

A Fujifilm Instax Wide 300 se destaca pela sua capacidade de captar luz. Com uma abertura de obturador e diafragma especiais, ela oferece fotos mais nítidas e com melhor qualidade de iluminação.

A câmera possui dois modos de foco: normal e paisagem. Além disso, a lente Close Up permite tirar fotos de objetos a uma distância de até 40 cm. A Instax Wide 300 imprime fotos 2x mais largas, com tamanho de 108 mm x 86 mm.

6. Polaroid Printomatic

A Polaroid Printomatic é uma câmera instantânea que possui um recurso interessante: ela pode tirar uma nova foto enquanto a foto anterior ainda está sendo impressa. Isso é possível graças ao seu poderoso sensor de 5 MP e lente grande-angular f/2. Em situações de pouca luz, o flash é acionado automaticamente pelo sensor de luz.

As fotos são salvas em um cartão MicroSD, caso seja inserido na câmera. Além disso, as fotos impressas em papel fotográfico Kodak Zink são resistentes à água, rasgos e manchas.

7. Fujifilm Instax Mini 90

A Fujifilm Instax Mini 90 é uma câmera instantânea que oferece controle de luminosidade, permitindo adicionar efeitos de tons escuros (low-key) ou tons claros (high-key). Ela possui um flash de alto desempenho que ajusta automaticamente a quantidade de luz ideal, dependendo da distância do objeto e das condições de iluminação do ambiente. O modo Festa permite capturar tanto o plano de fundo quanto o objeto principal com luminosidade.

A câmera também possui o modo de exposição “bulb”, que mantém o obturador aberto, permitindo a captura de fotos com efeitos noturnos e faixas de luz. Além disso, é possível criar fotos artísticas sobrepondo duas imagens diferentes em um quadro usando o modo de exposição dupla.

8. Polaroid OneStep+

A Polaroid OneStep+ é uma câmera instantânea que oferece duas lentes diferentes para capturar diferentes tipos de fotos. A lente de 103 mm é ideal para fotos convencionais, enquanto a lente de 95 mm é perfeita para retratos. O foco automático garante imagens nítidas, mesmo quando o flash não é usado.

O Modo Criativo permite a produção de duas exposições em uma única foto, criando efeitos de dupla exposição. A câmera possui um temporizador de 9 segundos e um LED indicador de carga de bateria, flash e contador de fotos restantes. A bateria interna é recarregável via cabo USB.

9. Fujifilm Instax Mini EVO

A Fujifilm Instax Mini EVO é uma câmera instantânea que também funciona como impressora. Com o aplicativo Instax Mini Evo, você pode imprimir fotos diretamente da galeria do seu celular, salvar as fotos tiradas na câmera e até tirar fotos remotamente, controlando a câmera pelo seu dispositivo móvel. A câmera possui 10 efeitos de lente para ajustar a luz e 10 efeitos de filme, totalizando 100 modos diferentes.

Ela conta com um espelho de selfie acoplado para melhor enquadramento de autorretratos e possui dois botões de obturador, um para retrato e outro para paisagem. Além disso, você pode salvar as imagens em um cartão microSD.

Ademais, as câmeras instantâneas são uma ótima opção para quem deseja capturar momentos especiais e imprimir fotos na hora. Cada modelo apresentado neste artigo possui características únicas, como exposição automática, ajuste de flash, modo selfie, dupla exposição e muito mais. Esperamos que este guia tenha ajudado você a encontrar a câmera instantânea perfeita para suas necessidades. Agora é só escolher o modelo que mais lhe agrada e começar a capturar e imprimir seus momentos especiais!