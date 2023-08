SUCESSO: Programa Resolve Saúde no Ar acontecerá também na Grande Rio FM

Programa da Secretaria Municipal de Saúde tem atendido a população e prestando conta dos avanços dessa pasta tão importante

Na manhã desta quarta-feira, 30 de agosto, aconteceu mais uma edição do programa Resolve Saúde no Ar, programa que conta com participações da Secretária de Saúde, Waninna Mendonça, e de demais diretores e coordenadores da pasta. O quadro no rádio visa estreitar ainda mais a comunicação entre a população e secretaria, tirando dúvidas sobre as ações e serviços ofertados, como também dando resolutividade em alguns casos específicos.

“A convite de Antônio Silva, mês que vem estaremos na Grande Rio FM, no A Voz da Cidade, com Antônio Silva, levando o Saúde Resolve no AR e participando do programa dele. E, João, quero agradecer pelo espaço que você nos concede mensalmente para falar sobre saúde e assim nos permitir um diálogo direto com a população.

Creio que você também notou que, desde o primeiro até o terceiro programa, houve uma mudança no perfil dos pacientes que procuram o serviço. Recebemos muitos mais elogios e sugestões, coisas que estavam guardadas por muito tempo. Inclusive, temos ouvido situações de outros municípios, como Igreja Nova e Porto Real do Colégio. Estamos aqui para ajudar, independentemente do município. Se pudermos fornecer informações ou encaminhamentos, faremos isso.”

A Secretária de Saúde enfatizou sobre críticas infundadas contra a sua gestão na pasta e também contra os servidores:

“Quero encerrar o programa dizendo que todos precisam entender que estamos aqui para promover a saúde da população. Isso deveria ser, no mínimo, o interesse de todos, independentemente de partido ou bandeira política. Não é aceitável desvalorizar ou denegrir nosso trabalho. Todos os profissionais que atuam no município de Penedo, seja na Secretaria de Saúde, na parte administrativa ou na assistência, merecem respeito. Realizamos um trabalho bem organizado. Claro, temos falhas e há muito o que melhorar, e estamos constantemente nos esforçando para isso. Não vale a pena espalhar fake news ou criticar negativamente esta secretaria. Não se pode tentar nos intimidar com ameaças ou gestos hostis, porque não desistiremos. Continuaremos trabalhando em prol da população de Penedo. Agradeço o espaço e reforço que a população pode contar conosco.” finalizou Waninna .