Superstar da WWE Bray Wyatt morto aos 36 anos

Ele foi tricampeão mundial na WWE, incluindo o Campeonato WWE uma vez e o Campeonato Universal, duas vezes. Ele fez um breve hiato de agosto de 2018 a abril de 2019 e voltou com um novo personagem, uma mistura de Bray Wyatt e seu outro lado, The Fiend.

Como seria de esperar, Wyatt era um atleta incrível e até ganhou um campeonato estadual de luta livre no ensino médio, onde lutou com 275 libras. Bray também foi um jogador de futebol muito bom, e até jogou algumas temporadas no College of the Sequoias, onde foi armador.