Suplemento Alimentar tem VENDA PROIBIDA decretada pela ANVISA Hoje.

Em uma recente publicação de hoje(31), a ANVISA decretou a proibição da venda do suplemento alimentar Quietum Pro. Essa medida aconteceu após diversas denúncias de falsificação do produto. Neste artigo, examinaremos profundamente esse caso.

A Resolução da ANVISA

A RESOLUÇÃO-RE Nº 3.275, DE 30 DE AGOSTO DE 2023 foi publicada no Diário Oficial da União em 31 de Agosto de 2023. Nela, a ANVISA proíbe a comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso do produto falsificado Quietum Pro.

A Denúncia

A medida da ANVISA foi tomada considerando a denúncia de falsificação do produto comercializado em sites como www.quietumpro.com, www.oquietumpro.com e www.semzumzumzum.com pela empresa Nutrivale Indústria e Comércio de Alimentos Nutracêuticos Ltda. Todos sites já não estão mais “no ar”.

Os produtos irregulares tinham lotes, cor de cápsulas e matéria-prima, rotulagem e frasco diferentes do original. A fabricante reconheceu apenas a produção do lote nº 51323, com cápsulas de cor branco leitoso e pó de coloração amarelo claro.

O Produto Original

O produto original, fabricado em 06/03/23 e válido até 05/03/2025, é acondicionado em frasco de tamanho aproximado de 11 cm de altura, 5,5 cm de largura, com tampa tipo rosca com abertura superior e lacre interno.

A rotulagem é na cor azul claro e branco, diferentemente dos produtos falsificados.



A Comunicação de Risco da ANVISA

O Grupo Técnico da Rede de Alerta e Comunicação de Riscos de Alimentos – REALI/Coordenação de Inspeção e Fiscalização Sanitária de Alimentos – ANVISA, emitiu a Comunicação de Risco nº 099/2023, proibindo o uso do produto falsificado: Quietum Pro.

A Ação da ANVISA

A ANVISA tem como objetivo primordial proteger e promover a saúde da população, garantindo a segurança sanitária de produtos e serviços.

A proibição da venda do suplemento alimentar Quietum Pro é mais um exemplo de seu compromisso em cumprir essa missão.

O Papel do Consumidor

Os consumidores têm um papel crucial em reportar quaisquer irregularidades que percebam nos produtos que consomem.

Isso pode ser feito através do site da ANVISA, onde eles podem registrar suas queixas.

A ANVISA está comprometida em garantir que os produtos disponíveis no mercado sejam seguros para consumo.

Sua recente ação contra a venda do suplemento alimentar Quietum Pro é um claro exemplo disso.

