Surto de intoxicação levou Anvisa a proibir marca de atum

Em um incidente recente, um alerta foi emitido em relação a uma marca de atum, que foi banida devido a uma série de intoxicações alimentares. Este incidente ocorreu em julho e envolveu o consumo de histamina, uma substância que pode se formar após a morte de peixes.

Detalhes do incidente

A intoxicação ocorreu em várias creches, afetando 60 crianças e dois funcionários. Todos os indivíduos afetados apresentaram sintomas como vermelhidão e coceira no rosto e no pescoço. Em alguns casos, esses sintomas se espalharam por outras partes do corpo. Além disso, sete crianças sofreram diarreia.

As autoridades foram informadas assim que os primeiros sintomas surgiram. A distribuição do alimento foi imediatamente suspensa e a marca de atum foi removida do cardápio das escolas. A empresa responsável pelo atum está atualmente produzindo uma contraprova do laudo de análise do alimento.

Restrição e recall

A restrição imposta pela Anvisa se referia especificamente ao atum ralado em óleo comestível com caldo vegetal, fabricado pela Cellier Alimentos Linha Profissional. O produto também foi recolhido do mercado.

Um exame realizado pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital) identificou valores de histamina acima dos limites tolerados pela legislação no alimento.

O que é a histamina?

A histamina é uma substância que pode se formar após a morte de pescados quando o manuseio e armazenamento do alimento são inadequados. Peixes com níveis tóxicos de histamina podem apresentar sinais como mau cheiro, alteração na consistência e mudanças na coloração.



A ingestão de alimentos contendo histamina pode causar dormência, formigamento, sensação de queimação na boca, erupções cutâneas no tronco superior, queda de pressão, dor de cabeça, coceira na pele, náuseas, vômitos e diarreia.

Reação da empresa

Em nota, a Cellier Alimentos afirmou que tomou medidas corretivas para evitar que a contaminação ocorra novamente. A empresa reafirmou que o problema ocorreu em um único lote entre oito que foram produzidos no dia 8 de maio deste ano.

A Cellier Alimentos, que atua no mercado há 32 anos, destacou que possui políticas sólidas de aderência às instituições reguladoras de suas atividades e sistemas de controle rigorosos. A empresa também possui certificação pelo BRC (British Retail Consortium).

Em resumo, o incidente de intoxicação alimentar levou a um alerta e ao banimento de uma marca de atum. A empresa responsável está tomando medidas para evitar que tal incidente se repita no futuro. É importante que os consumidores estejam cientes dos riscos potenciais associados ao consumo de produtos marinhos mal armazenados ou mal manuseados.

