Suspeito acusado de crime de ódio no esfaqueamento fatal do dançarino gay O’Shae Sibley

A polícia prendeu uma pessoa em conexão com o assassinato de O’Shae Sibley — um dançarino gay que foi recentemente esfaqueado até a morte em Nova York … isso depois de vogar para Beyoncé da música, nada menos.

O NYPD anunciou no sábado que tinha um suspeito sob custódia, que eles acreditam ser o responsável pela morte de Sibley. O criminoso não identificado é um garoto de 17 anos, segundo a polícia, e está sendo acusado de assassinato … que o NYPD diz que está sendo processado como crime de ódio.

O suspeito se entregou na sexta-feira no Brooklyn, acompanhado de um advogado. Ele estava no radar da polícia desde o incidente de 29 de julho… porque eles acreditavam que ele frequentava uma escola na área. Até agora, ele é o único acusado, embora não esteja claro se ele será julgado como adulto.

O fato de que isso está sendo perseguido como um crime de ódio dá credibilidade ao que os amigos de Sibley – alguns dos quais dizem que estavam no posto de gasolina naquela noite – têm dito nas redes sociais … ou seja, que o suspeito e qualquer grupo de pessoas com quem ele estava aparentemente teve um problema com Sibley e companhia. sendo gay. Isso levou a uma disputa de gritos e uma briga final que resultou em Sibley sendo esfaqueado … que foi capturado em vídeo.