Tá com preguiça? Conheça as 8 melhores profissões para pessoas preguiçosas

Você sabe quais são as melhores profissões para pessoas preguiçosas? É isso mesmo, o mercado de trabalho entende e atende todos os perfis de profissionais. Portanto, até mesmo os mais cansados conseguem uma oportunidade.

Neste artigo, você vai descobrir quais são as 8 melhores profissões, ideais para quem quer apenas sentar e desenvolver suas funções. A BBC desenvolveu uma pesquisa para desvendar quais as carreiras ideias para quem tem perspicácia notável, mas é preguiçosa.

As melhores profissões para pessoas preguiçosas

Antes de mais nada, é preciso entender que falta de inteligência e preguiça são coisas totalmente diferentes. Então, é comum que as profissões citadas aqui sejam seguidas por pessoas com alto QI. Ou seja, tendem a não gostar do modelo de trabalho tradicional.

Dessa forma, esses profissionais buscam carreiras que possam construir sem sair de suas casas, por exemplo. Bem como, não necessitam de atividades manuais ou de interação com o público. Assim, podem se manter no conforto do lar e garantir o sustento.

1 – Programador

Talvez essa seja uma das profissões que todo mundo esperava ver na lista. Isso porque, é comum que os programadores possam exercer suas funções de casa e sem a necessidade de locomoção ou até mesmo de trajes mais sociais.

Ela está entre as melhores profissões para pessoas preguiçosas por não ter demandas com excessivos esforços físicos e também não necessitar grandes interações com outras pessoas.

2 – Professor de inglês na China está entre as melhores profissões para pessoas preguiçosas

A pesquisa da BBC ainda apontou o professor de inglês na China como uma das profissões ideais para esse perfil de profissional e com grande demanda no mercado. Então, além de oferecer remunerações atrativas, o preguiçoso pode viajar, ter seus horários maleáveis e atender poucos alunos por turma.

3 – Expert é uma boa opção

Além das melhores profissões para pessoas preguiçosas, vale destacar que a especialização também pode abrir esses caminhos. Por exemplo, o expert é um profissional com grande conhecimento e que executa tarefas mais estratégicas.

Em geral, as tarefas do expert partem mais para aconselhamentos e direcionamento. Portanto, não são cansativas ou requerem um grande esforço. Ainda vale destacar que oferecem remunerações muito atrativas para o mercado de trabalho.

4 – Trabalhar na Microsoft também está entre as melhores profissões para pessoas preguiçosas

Essa é outra opção muito específica citada na pesquisa, mas que pode ser facilmente explicada. Bill Gates, fundador da Microsoft, tem uma famosa frase que diz: “eu sempre preferirei escolher uma pessoa preguiçosa para realizar uma tarefa difícil, porque ela encontrará um modo mais simples de concretizá-la.”

Dessa forma, reforça que a empresa não vê a preguiça como um traço negativo e até leva com bom humor. Assim, tornou-se uma das respostas mais frequentes na pesquisa.

5 – Consultor online

Muito semelhante ao expert, esse profissional usa de seu conhecimento para trabalhar. Então, pode fazer isso do conforto de sua casa e pode oferecer seus serviços de acordo com o horário que deseja.

6 – Analista de dados está entre as melhores profissões para pessoas preguiçosas

Outra carreira na tecnologia está entre as melhores profissões para pessoas preguiçosas. Isso porque, em geral, elas são feitas via home office e com horários flexíveis. Assim, o profissional precisa apenas de um bom computador e conexão com a internet.

Quem lida melhor com número do que pessoas deve pensar nessa possibilidade. Afinal, além de tudo oferece uma remuneração interessante.

7 – Redator Freelancer

Como a maioria das profissões indicadas neste texto, o redator freelancer não tem um horário definido, além disso, ele determina sua demanda. Então, de acordo com o valor cobrado, pode ser que faça de um a dois textos por dia apenas.

Há ainda profissionais que pegam pouquíssimas demandas por mês, ganham uma boa remuneração e podem aproveitar momentos de preguiça em suas casas.

8 – Ilustrador está entre as melhores profissões para pessoas preguiçosas

Para encerrar a lista de melhores profissões para pessoas preguiçosas temos os ilustradores. Isso porque, assim como o freelancer, eles determinam seus prazos e demandas. Inclusive, alguns pegam desenhos para produzir em semanas.

Quem tem o talento para executar essas artes, pode não apenas ganhar muito bem, como também ter uma rotina mais tranquila, em que pode fazer as suas tarefas com mais tempo e sem muita cobrança ou pressão.