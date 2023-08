Talibã proíbe mulheres do parque mais famoso do Afeganistão: é necessário cumprir a Sharia

Sdesde que assumiu o controle de Afeganistãoo Governo talibã tem suscitado críticas significativas devido às medidas controversas que implementou, especialmente no que diz respeito às mulheres.

O TalibãO tratamento dado às mulheres, incluindo adultos e raparigas, envolve severas restrições às suas liberdades, constituindo uma violação do direito internacional como um crime contra a humanidade.

Estas restrições abrangem uma vasta gama de proibições, incluindo a proibição de as mulheres frequentarem escolas ou universidades, restringindo assim o seu acesso à educação.

As oportunidades de emprego foram negadas às mulheres, juntamente com limitações na escolha de roupas e no acesso a salões de beleza.

Além disso, as mulheres não podem sair de casa sem um “mahram”, um parente próximo do sexo masculino, como pai, irmão ou marido. Praticar desporto, exercer a liberdade de escolha no casamento e expressar a liberdade de expressão são-lhes negados.

O parque em questão: Ben-e-Amir

Num desenvolvimento recente, os Taliban alargaram as suas restrições para incluir um dos parques mais famosos do Afeganistão.

A informação foi divulgada por um porta-voz do Ministério para a Propagação da Virtude e Prevenção do Vício.

As autoridades afirmam que as mulheres não aderiram ao traje hijab prescrito enquanto visitavam o Parque Ben-e-Amir, localizado na província de Bamiyan. O Ministro Mohammad Khalid Hanafi confirmou este regulamento.

No entanto, surgiu uma onda de críticas globais, especialmente por parte da organização de Direitos Humanos.

Já em novembro do ano anterior, o Talibã já havia proibido as mulheres de utilizar espaços públicos em geral, afirmando a necessidade de aderir a Lei Sharia e normas culturais afegãs.