Tammy Sytch alega não contestar a DUI causando morte, enfrentando até 25 anos de prisão

lenda da WWE Tammy Sytch acabou de contestar a acusação de DUI causando a morte … e agora ela está enfrentando uma sentença de prisão de até um quarto de século, TMZ Sports aprendeu.

O lutador de 50 anos do Hall da Fama foi atingido pela primeira vez com a contagem – e sete outros – em maio de 2022… alegou que ela matou um homem de 75 anos durante um acidente de carro bêbado apenas dois meses antes.

TMZ Lenda da WWE Tammy Sytch envolvida em acidente de carro fatal, policiais suspeitam DUI



Sytch inicialmente se declarou inocente de todas as acusações, mas mudou seus fundamentos em um tribunal do condado de Volusia na tarde de quarta-feira – dias antes de o caso ir a julgamento.

De acordo com os documentos do tribunal, além da alegação de DUI que causou a morte, ela também não contestou uma acusação de dirigir com carteira suspensa causando a morte, quatro acusações de DUI com dano a uma pessoa e duas acusações de contravenção de DUI. com danos à propriedade.

Uma audiência de sentença para Sytch ainda não foi agendada… embora, de acordo com os documentos do tribunal, ela esteja enfrentando uma sentença máxima de 25 anos atrás das grades sempre que surgir.

Sytch está presa desde maio de 2022 no caso … depois que os promotores alegaram que ela bateu o carro dela na traseira de outro veículo em uma estrada da Flórida em março de 2022 enquanto ele estava parado em um semáforo. Os oficiais alegaram que no momento do acidente ela tinha um teor de álcool no sangue de 0,08 ou superior.

Sytch a princípio recebeu fiança no caso, mas dias depois, ela foi jogada de volta na cadeia depois que os promotores a chamaram de perigo para a comunidade.

O caso não foi a primeira vez que Sytch foi acusada de beber e dirigir – ela também foi preso pelo menos seis vezes por dirigir prejudicado antes, inclusive em 2019 em Nova Jersey.