Tampa Bay libera Kade Warner, filho do lendário quarterback Kurt

A relatório de domingo afirmou que o Bucaneiros de Tampa Bay estão prontos para lançar um wide receiver novato Kade Warner como parte de seus cortes finais na escalação antes do início de 2023 NFL temporada.

A notícia pode ser uma surpresa para alguns, pois Warner vem de uma família famosa do futebol, seu pai Kurt é um Hall da Fama quarterback que jogou por três times ao longo de sua carreira de 12 anos.

Kade espera pegar em outro lugar

O mais novo Warner não teve uma pré-temporada de destaque com Tampa Bay, poucos meses após o Bucaneiros o contratou como um agente livre não draftado. Kade começou sua carreira no futebol universitário em Nebrasca antes de transferir para Estado do Kansas para seus dois últimos anos de elegibilidade. Ele pegou 46 passes para 456 jardas e cinco touchdowns em 2022 como o Gatos selvagens ganhou o 12 grandes título da conferência.

Warner consegue um passe durante um exercício em junho.

Warner não foi selecionado no Draft da NFL de 2023 – assim como seu pai fez em 1994. Resta saber se Kade embarcará em uma carreira de Cinderela que espelhe a de seu pai – será uma tarefa difícil, onde quer que ele acabe no NFL depois de sair de Tampa.

Linhagem do Hall da Fama

Fãs e analistas estavam curiosos para ver se Kade ficaria em um NFL escalação assim que o campo de treinamento terminou, e se outro Warner estaria pronto para fazer história.

Kurt Warner ficou famoso por trabalhar em uma mercearia depois de um teste com o Green Bay Packers terminou em sua libertação. Ele se juntou ao Liga de Futebol Arenade Barnstormers de Iowa antes de chegar ao estrelato como o St.‘quarterback – a quem ele levou à vitória em Super Bowl XXXIV após a temporada de 1999.

Warner foi nomeado MVP em 1999 e voltou ao Super Bowl após a temporada de 2001. Em 2008, liderou o Cardeais do Arizona dentro de 40 segundos do primeiro campeonato daquela franquia em Super Bowl XLIII. Ele encerrou sua carreira com 32.344 jardas de passe e 208 touchdowns, o que mereceu a indução ao Hall da Fama do Futebol Profissional em 2017.