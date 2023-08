Tan Mom lutando por Drag Queens e Medicare em vídeo de campanha para o Senado

Mãe bronzeada Por Patrícia Krentc A candidatura de Bia ao Senado dos EUA tem tudo a ver com consertar os cuidados de saúde, lutar pelas drag queens e, em geral, ter compaixão pelos seus concidadãos americanos… princípios que ela expõe no seu primeiro anúncio de campanha.

No vídeo, obtido pelo TMZ, Patricia informa aos eleitores da Flórida que ela mudou muito na última década, assim como o resto do país… e diz que perder o marido devido ao câncer e estar em coma induzido abriu seus olhos para as lutas do Medicare e do Medicaid de milhões de americanos.