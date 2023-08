‘Tan Mom’ Patricia Krentcil concorrendo ao Senado dos EUA

mãe bronzeada está jogando seu chapéu no ringue para se tornar a próxima senadora dos EUA pelo estado da Flórida.

Por Patrícia Krentc o nome do governo que supomos que ela usaria em DC, arquivado papelada Segunda-feira com a Comissão Eleitoral Federal para concorrer oficialmente ao Senado dos EUA em 2024.

A campanha de Tan Mom no Senado vem logo após seu último reality show, “Tan to 10”, uma série documental após sua tentativa de parar de se bronzear como parte do que ela chama de “reforma extrema da vida”.