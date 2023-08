Tapps Games ABRE VAGAS presenciais e HOME OFFICE

A Tapps Games, empresa que atua nos setores de Game Design, Desenvolvimento, Engenharia de Software, Arte, Business Intelligence e mais, está contratando novos profissionais de várias áreas. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, vale a pena conferir a lista de oportunidades disponíveis:

Analista de App Store Optimization/ ASO I – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Banco de Talentos – São Paulo – SP e Remoto – Banco de Talentos;

Game Designer III – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Head de Growth – Games – São Paulo – SP e Remoto -Efetivo;

Pessoa Desenvolvedora de Jogos II (Unity) – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Unity Game Artist III (foco em Ilustração e Animação) – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo.

Mais sobre a Tapps Games

Sobre a companhia, vale frisar que a Tapps Games, empresa que está desenvolvendo games mobile desde 2012 e tem mais de 400 títulos publicados por conta própria e baixados mais de 700 milhões de vezes por jogadores de todos os cantos do mundo.

Além disso, é o estúdio independente de jogos com o maior volume de produção no Brasil, e precisa de mais pessoas para continuar em sua missão de criar diversão para todo mundo. Se você gostou da gente e tem vontade de fazer parte de uma das indústrias mais promissoras do mundo, vale a pena ir atrás de uma das vagas.

Como enviar o seu currículo?

Como você já pôde ver a lista de cargos da Tapps Games, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos conferir. Tudo o que você precisa fazer é verificar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

