Tarifa de ÁGUA e ESGOTO pode ser aumentada em 8,3%

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) propôs um aumento de 8,35% nas tarifas de água e esgoto, que está atualmente sob deliberação da Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia (Agersa).

Antes de entrarmos nos detalhes, é importante entender a natureza dessas tarifas e a estrutura regulatória que as governa.

Tarifas de água e esgoto

As tarifas de água e esgoto são cobradas pelos serviços de fornecimento de água e coleta e tratamento de esgotos. Estas tarifas são essenciais para garantir que estes serviços sejam mantidos e melhorados continuamente.

A Agersa é a entidade responsável pela regulamentação destas tarifas. Ela avalia e decide sobre qualquer proposta de aumento.

A proposta da Embasa

A Embasa propôs um aumento de 8,35% nas tarifas. Vamos analisar os detalhes desta proposta:

Composição do aumento proposto

A proposta de aumento é composta por três partes:

Ajuste de 5,62% para compensar a inflação entre maio de 2022 e maio de 2023. Ajuste de 1,1% para compensar a perda devido ao atraso na autorização do reajuste. Ajuste de 1,62% para recuperar a diferença entre o reajuste proposto e o autorizado em 2022.

A seguir, vamos examinar cada um desses componentes com mais detalhes.

Ajuste Inflacionário

O primeiro componente do aumento proposto é um ajuste inflacionário de 5,62%. Este ajuste visa compensar o aumento dos custos operacionais devido à inflação.

Ajuste por atraso na autorização do reajuste

O segundo componente do aumento proposto é um ajuste de 1,1% para compensar a perda causada pelo atraso na autorização do reajuste em 2022.

Recuperação do reajuste não concedido em 2022

O terceiro e último componente do aumento proposto é um ajuste de 1,62% para recuperar a diferença entre o reajuste proposto e o autorizado em 2022.

Embasa

A Embasa é uma organização de economia mista cujo principal acionista é o Governo do Estado da Bahia. Com uma presença geográfica extensa, a Embasa é responsável, nos municípios onde opera, pela prestação de serviços essenciais, como abastecimento de água e esgotamento sanitário.

A empresa foi estabelecida em 11 de maio de 1971, de acordo com a Lei Estadual 2.929. Em 1975, a empresa incorporou, como subsidiárias, as companhias responsáveis pela prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Salvador e do interior do estado – as extintas Comae e Coseb.

Os órgãos de deliberação superior da Embasa são definidos em seu estatuto social. A gestão da empresa é descentralizada geograficamente, com unidades regionais distribuídas por todo o estado.

Unidades Regionais da Embasa

A Embasa marca sua presença através de 19 unidades regionais (URs), sendo seis na região metropolitana de Salvador e 13 no interior. Além disso, a empresa possui diversos escritórios locais nos municípios do interior.

Região Metropolitana de Salvador : 6 URs;

Interior do Estado: 13 URs.

Serviços Prestados pela Embasa

A Embasa é encarregada da prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário nos municípios onde atua. Isso inclui a captação, tratamento e distribuição de água, bem como a coleta, transporte, tratamento e destinação adequada dos esgotos domésticos.

Abastecimento de Água

A empresa é responsável pela captação, tratamento e distribuição de água nos municípios onde opera. Este serviço é essencial para garantir a saúde e o bem-estar da população.

Esgotamento Sanitário

Além do abastecimento de água, a Embasa também cuida do esgotamento sanitário. Isso inclui a coleta, transporte, tratamento e destinação adequada dos esgotos domésticos.

Contribuição da Embasa para o Desenvolvimento do Estado da Bahia

A Embasa desempenha um papel crucial no desenvolvimento do Estado da Bahia. Através da prestação de serviços essenciais, a empresa contribui para a saúde e bem-estar da população, além de promover o desenvolvimento sustentável do estado.

“A Embasa é um pilar fundamental para o desenvolvimento do estado da Bahia, garantindo serviços essenciais à população e contribuindo para a sustentabilidade do estado.” – Gestor da Embasa.

Por fim, no que se refere a proposta de aumento nas tarifas de água e esgoto da Embasa, é um assunto complexo que envolve vários fatores. A decisão final será tomada pela Agersa após uma análise cuidadosa. Enquanto isso, os consumidores devem ficar atentos a qualquer desenvolvimento nesta questão.