Tatá, Cauã e Ronaldinho Gaúcho recebem CONVOCAÇÃO e vão parar na CPI das Criptomoedas

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Criptomoedas, que tem como objetivo investigar esquemas de pirâmides financeiras envolvendo ativos digitais, aprovou recentemente a convocação de diversos nomes conhecidos para prestar esclarecimentos sobre suas participações em propagandas de empresas envolvidas em fraudes. Entre os convocados, estão a apresentadora Tatá Werneck, o ator Cauã Reymond e o ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho. Essa convocação gerou grande repercussão e perplexidade nos meios de comunicação.

A CPI das Criptomoedas

A CPI das Criptomoedas foi instalada em junho deste ano, com o intuito de fortalecer a confiança dos investidores e garantir a transparência do mercado de criptomoedas. Presidida pelo deputado Aureo Ribeiro, do Solidariedade-RJ, a comissão busca criar uma base sólida para a implementação de regulamentações eficazes nesse setor em ascensão.

O pedido de abertura da CPI foi feito pelo próprio deputado Aureo Ribeiro, após diversos casos de fraudes e esquemas de pirâmides financeiras envolvendo criptoativos virem à tona nos últimos anos. Com a convocação de Tatá Werneck, Cauã Reymond e Ronaldinho Gaúcho, a CPI busca esclarecer as participações dessas personalidades em propagandas de empresas suspeitas de práticas ilegais.

Tatá Werneck e a Propaganda para a Atlas Quantum

Tatá Werneck foi convocada pela CPI das Criptomoedas por ter realizado uma propaganda para a empresa Atlas Quantum, uma conhecida pirâmide financeira que supostamente utilizava robôs para compra e venda de criptomoedas. Em nota enviada à imprensa, a assessoria da atriz afirmou que ela atuou apenas como garota propaganda da Atlas há cinco anos, e que na época não havia nenhuma irregularidade conhecida sobre a empresa. A assessoria ressaltou que Tatá nunca investiu na Atlas, nunca foi sócia e não tinha conhecimento de eventuais atividades ilegais da empresa.

Essa convocação causou perplexidade, pois Tatá Werneck foi apenas uma prestadora de serviços, sem qualquer envolvimento com as atividades e rotina da Atlas. Os advogados da atriz, Ricardo Brajterman e Maira Fernandes, destacaram que, caso ela soubesse que a empresa estaria envolvida em algum escândalo, jamais teria aceitado vincular sua imagem àquela empresa.

Cauã Reymond e sua Participação na Propaganda da Atlas Quantum

Assim como Tatá Werneck, o ator Cauã Reymond também foi convocado pela CPI das Criptomoedas por ter realizado uma propaganda para a Atlas Quantum. A assessoria de imprensa de Cauã afirmou que, na época da contratação, não havia nenhuma irregularidade conhecida sobre a empresa que a desabonasse. Segundo a nota enviada à imprensa, Cauã Reymond participou apenas como garoto propaganda da Atlas, sem nenhum envolvimento com as atividades da empresa.

O ator negou qualquer participação em ações comerciais diretas da Atlas Quantum e afirmou que sua participação se deu em um conteúdo jornalístico patrocinado pelo portal G1, do grupo Globo, onde teve total liberdade editorial para abordar o funcionamento do conceito de blockchain, com ênfase no Bitcoin. Cauã Reymond destacou que o conteúdo não tinha destaque para nenhuma empresa em particular.



Ronaldinho Gaúcho e a 18k Ronaldinho

Outro nome de destaque convocado pela CPI das Criptomoedas foi o ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho. Ele e seu irmão, Roberto de Assis, serão ouvidos para prestar esclarecimentos sobre a empresa 18k Ronaldinho, investigada por envolvimento em um esquema de pirâmide financeira que prometia um retorno financeiro de até 400% em um ano.

Ronaldinho Gaúcho alega que sua imagem foi usada indevidamente pela empresa, e que não teve qualquer participação nos rendimentos da 18k Ronaldinho. A empresa, que constava o nome do ex-jogador como um dos fundadores, está sendo investigada por práticas ilegais relacionadas a criptoativos.

Outras Personalidades Convocadas

Além de Tatá Werneck, Cauã Reymond e Ronaldinho Gaúcho, a CPI das Criptomoedas aprovou a convocação de outras personalidades para prestar esclarecimentos sobre suas participações em propagandas de empresas suspeitas de envolvimento em esquemas de pirâmides financeiras. Entre os convocados estão o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues Gomes, e o apresentador Marcelo Tas, da TV Cultura.

Essas convocações fazem parte dos esforços da CPI para investigar as práticas dessas empresas e esclarecer o papel dessas personalidades nas propagandas que são consideradas suspeitas. É importante ressaltar que todos os convocados são obrigados a comparecer à CPI e prestar os devidos esclarecimentos, podendo, no entanto, se manter em silêncio em questionamentos que possam incriminá-los.

CPI das Criptomoedas: um passo importante

A convocação de Tatá Werneck, Cauã Reymond e Ronaldinho Gaúcho pela CPI das Criptomoedas representa mais um passo importante na investigação de esquemas de pirâmides financeiras envolvendo ativos digitais. As personalidades convocadas serão ouvidas para prestar esclarecimentos sobre suas participações em propagandas de empresas suspeitas de práticas ilegais.

É fundamental que a CPI cumpra seu papel de investigação e traga à tona todas as informações necessárias para a criação de regulamentações eficazes nesse mercado em crescimento. A transparência e a confiança dos investidores são fundamentais para o desenvolvimento saudável do setor de criptomoedas.