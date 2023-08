Tata Martino revela quais próximos jogos do Inter Miami Messi jogará e quando irá descansar

A agenda lotada de Lionel Messi desde que ingressou Inter Miami tem se mostrado altamente frutífero tanto para o jogador quanto para o clube. No entanto, um período de descanso foi considerado necessário.

O argentino voltou a se destacar neste sábado, desta vez na vitória de seu time por 2 a 0 sobre Red Bulls de Nova York na MLS.

Embora em alguns momentos do jogo tenha havido impaciência dos torcedores pela ausência do craque sul-americano no time titular, o técnico Gerardo “Tata” Martino ressaltou que a situação serviu como um teste valioso para o restante do elenco jogar sem Messi.

Ele enfatizou a importância de estar ciente de que o campeão da Copa do Mundo ficará ausente dos jogos por pelo menos três partidas até o final do ano.

“A resposta da equipe durante a hora inicial foi extremamente positiva”, Martinho observado.

“Desfrutámos do domínio durante partes significativas do jogo, garantindo a liderança, o que foi um feito crucial.

“Essa situação ofereceu a oportunidade de observar o desempenho da equipe sem Leo na primeira partida. A resposta foi realmente satisfatória.

“Acredito firmemente que é fundamental apreciar o significado desta vitória, pois temos de nos adaptar à realidade de que Leo se juntará à sua selecção nacional.

“A sua ausência será sentida em pelo menos três jogos este ano e o mesmo cenário provavelmente irá repetir-se no próximo ano. O nosso entendimento deve ser que a equipa deve manter a sua fiabilidade quando ele não estiver presente.”

A seleção argentina deve iniciar as eliminatórias para a Copa do Mundo com partidas marcadas para 7 e 12 de setembro.

À medida que a MLS continua suas atividades contínuas, Messi poderia perder pelo menos duas partidas, especificamente o confronto contra Sporting KC no dia 9 de setembro, e dependendo do seu retorno, possivelmente o encontro contra Atlanta United em 16 de setembro.

Em outubro, a Albiceleste disputará mais duas partidas pelas eliminatórias, enfrentando Paraguai e Peru nos dias 12 e 17 de outubro. Essas partidas coincidem com as últimas fases da temporada regular da MLS, o que pode resultar na ausência de Messi para outra partida.

Que jogos estão reservados para Messi?

Após sua pausa significativa durante o Red Bulls de Nova York Na partida, está confirmado que Messi retornará a campo nas próximas duas partidas pelo Inter Miami, pouco antes de sua saída para ingressar na seleção argentina.

Inter Miami estão programados para enfrentar Nashville na quarta-feira, seguido por uma partida contra o LAFC em 3 de setembro.

“As partes que devem chegar a um consenso são os jogadores e a comissão técnica”, acrescentou Martino.

“Compreendo perfeitamente o fervor dos torcedores em ver Messi em ação. Este fenômeno se manifestará onde quer que formos. No entanto, devemos aderir firmemente ao nosso plano, pois desviar-se dele pode comprometer o bem-estar físico de Leo.

“Não há necessidade de pedir desculpas aos torcedores; no entanto, aprecio suas expectativas. Salvo qualquer imprevisto, Messi certamente participará das próximas duas partidas. Isso é bastante provável.”

Embora os jogadores normalmente tenham um forte desejo de participar de todas as partidas, Martino explicou como conseguiu persuadir Messi para fazer uma pausa no sábado.

“Nossa discussão girou em torno do fato de que tínhamos três partidas marcadas para a próxima semana e era necessário que ele descansasse em algum momento”, explicou Martino.

“Senti que este jogo em particular proporcionou uma oportunidade ideal para essa pausa. Leo concordou com esta perspectiva.

“Tendo passado por um período rigoroso que envolveu vários jogos ao longo do mês, a oportunidade de jogar 30 minutos hoje serve como uma componente benéfica para a sua recuperação”.