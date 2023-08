Tatuador processando Tekashi 6ix9ine diz que esposa o deixou por alegações de heroína

Mas, ao reexplicar o suposto mal que sofreu, Matsuba faz esta confissão surpreendente: “Perdi vários amigos, mas de longe o mais importante é minha querida esposa. Nos divorciamos no ano passado, porque ela não confiava mais em mim. depois que as falsas declarações de Hernandez sobre mim foram transmitidas no Hulu e no Showtime.”

Você deve se lembrar … Matsuba estava chateado com alguns documentários de 6ix9ine que o citaram – um no Hulu e outro no Showtime. Enquanto ele parece chateado com a referência do Hulu, é o documento do Showtime que está em sua mira legal … eles são réus também.