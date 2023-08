TAXAÇÃO nas compras internacionais TEM REEMBOLSO, mas VALE A PENA?

Inúmeros indivíduos que frequentemente efetuam compras em plataformas online, tais como Shein, AliExpress, Shopee, frequentemente ponderam: como agir em casos de taxação das compras? Levando em conta essa questão, apresentaremos aqui algumas alternativas que você pode considerar caso se depare com tal circunstância.

Para ilustrar a amplitude dessas plataformas, consideremos a Shein como exemplo. Essa é uma empresa que experimentou considerável crescimento nos últimos anos. A organização angariou cerca de 100 milhões de clientes ativos, estendendo-se a mais de 200 nações – uma realização notável. Além da extensa gama de produtos, esses websites também chamam atenção pelos valores acessíveis que caracterizam seus produtos.

Como criar conta e fazer compras sem o problema da taxação

A título de exemplo, abordaremos especialmente a Shein. Antes de nos concentrarmos na tributação das aquisições, é importante destacar como é viável criar uma conta na plataforma. Ademais, é preciso também apresentar algumas orientações para efetuar compras tanto no endereço eletrônico quanto no aplicativo móvel.

Efetuar o registro é um procedimento bastante descomplicado. O cliente precisa apenas clicar no ícone destinado ao cadastro e preencher todas as informações requeridas por meio de um formulário. Este processo se aplica tanto ao site quanto ao aplicativo. Após esse passo, o cliente estará apto a realizar suas compras sem obstáculos.

No entanto, para otimizar sua experiência como consumidor na Shein, é crucial adotar algumas diretrizes essenciais. Seguem abaixo algumas delas, que podem ser implementadas com sucesso:

Uma recomendação inicial é conferir as avaliações realizadas por outros clientes. Essas opiniões o auxiliarão a selecionar o produto ideal e avaliar de forma mais precisa a qualidade do que está prestes a adquirir;

Examine minuciosamente as medidas das peças de vestuário, calçados, sandálias, tênis, etc. As medidas adotadas na Shein podem diferir das de outras lojas. Portanto, revise detalhadamente antes de efetuar a compra;

Esteja atento às políticas de devolução e troca. O prazo de entrega dos produtos adquiridos é de duas a três semanas. Caso não esteja satisfeito com o que adquiriu, você deve solicitar a troca ou devolução em até 45 dias após o recebimento;

Aproveite os cupons de desconto. Eles podem auxiliar na economia no momento da aquisição. Por isso, mantenha-se alerta quanto à oportunidade de adquirir esses cupons.

O que fazer no caso de compra taxada?

Caso você tenha efetuado uma aquisição na Shein e esteja incerto quanto a eventuais tributações, algumas sugestões podem auxiliar a realizar tal verificação. Dessa forma, consequentemente, determinar se o seu pacote foi sujeito a retenção na alfândega. Conquanto, é crucial manter constante vigilância em relação ao prazo de entrega e monitorar o rastreamento do envio.



Enquanto monitora, caso constate que a tributação foi aplicada ao seu pacote, será possível quitar a taxa através do website dos Correios. Então, acesse-o pelo endereço eletrônico oficial. Basta selecionar a alternativa identificada como “minhas importações”.

Parceria dos Correios com a Shein oferecerá agilidade nas entregas?

A empresa Shein associou-se ao Remessa Conforme do Governo Federal e estabeleceu uma parceria com os Correios. Isso aplicará as normas estabelecidas pelo programa nas encomendas originadas do exterior.

Além da participação no programa assegurar a isenção do Imposto de Importação para compras de até US$ 50, a chegada das encomendas pode sofrer impacto. Através das disposições delineadas no programa Remessa Conforme, além da isenção tributária, a conformidade com os regulamentos fiscais possibilita que a aquisição do item seja efetuada com os tributos devidos já integrados ao preço.

Além disso, as medidas agilizam a logística para a entrega ao consumidor, uma vez que a liberação imediata das encomendas é planejada. Isso resulta na eliminação da experiência de encomendas retidas em Curitiba, no estado do Paraná.

O programa incorpora três elementos destinados a agilizar o processo de recebimento de encomendas:

Antes da aterrissagem da aeronave, a Receita Federal receberá os dados das encomendas e o pagamento antecipado dos tributos estaduais e federais;

A Receita Federal prévia a avaliação de riscos das encomendas antes da chegada da aeronave e liberará prontamente as encomendas de baixo risco após o escaneamento, a menos que sejam selecionadas para inspeção;

após o escaneamento, a menos que sejam selecionadas para inspeção; As encomendas liberadas serão direcionadas diretamente aos consumidores.