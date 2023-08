Tyler Adams vai seguir em frente Leeds Unidos depois que o time foi rebaixado para a Inglês segunda divisão.

Rumores recentes da Premier League colocaram o meio-campista no Chelsea, já que o time está reconstruindo seu elenco antes do temporada 2023-24.

Adams quer ser um azul

O meio-campista, que ingressou no Peacoks de RB Leipzig na última entressafra, chamou a atenção do Chelsea após sua experiência com o atacante americano Christian Pulisic.

Segundo relatos, o Stamford Bridge clube já iniciou conversações com Leeds Unidos e estão pensando em comprar o jogador 20 milhões de libras cláusula de liberação.

Enquanto Vila Aston também está perguntando sobre jogador de 24 anossabe-se que Adams preferiria entrar Mauricio Pochettino equipe.

Chelsea acabou de se separar americano Christian Pulisic internacional em Junho depois de adquiri-lo em 2019. Durante seu tempo com o Bluespulísico jogado em 98 jogos e marcou 20 gols.

A jornada de Adams para a Premier League

O meia-defensivo vem atuando em Europa desde 2018 quando RB Leipzig o adquiriu do New York Red Bulls da MLS.

Tyler estava com o touros vermelhos desde a juventude, ganhando seu primeiro início profissional aos 16 anos com Red Bull II.

Depois de passar três temporadas e meia no clube da Bundesliga, onde conquistou uma Xícara (Copa), o jogador ingressou Leeds Unidos em 2022 em um negócio relatado no valor $ 24 milhões de dólares.

Adams teve boas atuações com Peackos mas o time não conseguiu evitar o rebaixamento após terminar dia 19 no temporada 2022-23. A equipe terminou com 7 vitórias, 10 empates e 21 derrotas.

O americano contrato foi definido para expirar até 2027.