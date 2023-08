Taylor Swift anuncia lançamento em outubro do álbum regravado ‘1989’

Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ.com

Taylor Swift fez um grande anúncio durante seu último show na Califórnia na noite de quarta-feira… ela está relançando seu álbum “1989” com 5 músicas nunca antes ouvidas!!!

A lenda do pop estava se apresentando pela sexta noite no Estádio SoFi em Inglewood, quando ela surpreendeu a multidão lotada com a notícia do relançamento, apontando para uma tela grande, que mostrava uma nova arte para o disco que seria lançado em 27 de outubro.

Confira o vídeo, obtido pelo TMZ, que mostra Taylor revelando seus planos empolgantes para o novo álbum depois de agradecer a seus zilhões de fãs por vê-la tocar ao vivo durante a turnê “Eras”.



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ.com

Taylor lançou originalmente “1989” em 2014, com 13 faixas no álbum padrão e 16 músicas na versão deluxe. Os discos continham algumas de suas maiores canções, como “Shake It Off”, “Blank Space” e “Style”.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Agora, Taylor está oferecendo a todos 21 músicas no “1989 (Taylor’s Version)” … que inclui 5 sucessos inéditos e futuros, que ela também promoveu no Instagram.

Taylor escreveu que o relançamento de “1989” foi sua “regravação mais favorita que já fiz porque as faixas de 5 From The Vault são tão insanas”.