Taylor Swift compartilha momento emocionante com a filha mais nova de Kobe Bryant

SWifties em todo o mundo vão se alegrar quando conseguirem ver o que Taylor Swift fez por um de seus maiores fãs. Nós estamos falando sobre Bianca Bryantque é a filha mais nova do falecido grande Kobe Bryant. A cantora iniciou sua Era’s Tour em Los Angeles na noite de quinta-feira e teve uma visita muito especial na primeira fila. Houve um momento capturado por Vanessa Bryant, que é a mãe de Bianka e viúva de Kobe Bryant quando Taylor Swift se aproximou para abraçar o jovem Swiftie. Vanessa Bryant capturou todo o momento enquanto Taylor Swift a presenteava Turnê da Era chapéu para a jovem Bianka, que não parava de abraçar a cantora. Ao lado de Vanessa e Bianka estava a filha mais velha, Natalia.

Jaqueta Swiftie jeans personalizada de Vanessa Bryant

Para celebrar a ida a este concerto, Vanessa Bryant também partilhou algumas imagens do que vestiu no evento. Em suas histórias no Instagram, ela compartilha fotos de uma jaqueta jeans com uma foto de Kobe Bryant dividindo o palco em um show anterior de Taylor Swift. Este momento foi capturado quando Taylor Swift estabeleceu o recorde de show mais esgotado no Staples Center. Isso aconteceu em 2015 e Kobe Bryant não teve nenhum problema em apresentá-la antes do show. Vanessa também postou uma foto das pulseiras que ela usou durante o show, além de duas pulseiras de contas que diziam ‘Kob’ e ‘Gig’.

Essas homenagens acontecem mais de três anos depois que o mundo perdeu Kobe Bryant, sua filha Gianna Bryant e outras sete vítimas que os acompanharam em um acidente de helicóptero. Naquela época, Taylor Swift reagiu à tragédia escrevendo: “Meu coração está em pedaços ao ouvir a notícia dessa tragédia inimaginável. Não consigo entender o que as famílias estão passando. Kobe significou muito para mim e para todos nós. Enviar minhas orações, amor e infinitas condolências a Vanessa e à família e a todos que perderam alguém naquele voo”.