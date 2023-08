Taylor Swift dá bônus de $ 100.000 para caminhoneiros da Eras Tour

Nossas fontes de Taylor nos dizem que ela presenteou cada caminhoneiro trabalhando em sua turnê com $ 100.000 … distribuindo os cheques de bônus antes de seu show de sábado em Santa Clara, CA.

Somos informados de que as pessoas que recebem o dinheiro são caminhoneiros de produção que transportam o equipamento de Taylor para a turnê The Eras … há cerca de 50 caminhoneiros para sua turnê nos Estados Unidos, o que significa que Taylor acabou de desembolsar cerca de US $ 5 milhões.