Taylor Swift deu mais de $ 50 milhões em bônus para a equipe da turnê ‘Eras’

Taylor Swift deu muito mais dinheiro em bônus do que se sabia anteriormente – na verdade, foi mais como dezenas de milhões … TMZ confirmou.

Fontes nos dizem que Taylor desembolsou, de fato, mais de $ 50 milhões para cada membro da equipe da turnê ‘Eras’ – isso inclui os $ 100k por caminhoneiro informamos anteriormente, que chegou a cerca de US $ 5 milhões, vendo como há cerca de 50 caras transportando seu equipamento de turismo de cidade em cidade.

Acontece que havia muito mais massa para distribuir. Ouvimos dizer que os US$ 45 milhões adicionais foram divididos entre todos os que trabalharam em sua turnê… incluindo técnicos de som, fornecedores, ajudantes de palco, músicos de apoio, etc. Claro, seus dançarinos de apoio também foram pagos. Pessoas denunciadas foram cerca de $ 55 milhões no total distribuídos.