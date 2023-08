Taylor Swift inicia shows em Los Angeles e apresenta música rara ao vivo pela primeira vez

Taylor subiu ao palco na noite de quinta-feira no SoFi Stadium para sua turnê “Eras” … agitando a multidão de mais de 70.000 pessoas após uma abertura matadora de Haim. Ela trouxe o grupo irmão de volta mais tarde naquela noite para tocar “No Body, No Crime” juntos.

TS teve uma surpresa para seus fãs de LA… tirando a poeira de “I Can See You” de “Speak Now (Taylor’s Version”) – a primeira vez que ela a apresentou ao vivo. É seguro dizer que a multidão enlouqueceu.