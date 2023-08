Taylor Swift presenteia a filha de Kobe Bryant, Bianka, com um chapéu durante o show da turnê ‘Eras’ em Los Angeles

Taylor Swift partilhou um momento especial com Kobe dar Vanessa Bryant filha de, Bianca durante a parada da turnê “Eras” em Los Angeles … presenteando a menina de 6 anos com seu chapéu “Red” e um grande abraço.

Vanessa e suas filhas estavam entre os Swifties para o primeiro dos seis shows esgotados da cantora no SoFi Stadium na quinta-feira … com a mãe vestida com uma jaqueta jeans personalizada para homenagear a lenda do Lakers.