Taylor Swift reina como a primeira artista feminina a atingir 100 milhões de ouvintes mensais no Spotify

Taylor SwiftA jornada imparável atingiu outro marco, deixando uma marca indelével no cenário musical. Em um tweet recente de SpotifyNa conta oficial do X, a sensação pop global consolidou seu lugar como pioneira ao se tornar a primeira artista feminina na história do Spotify a cativar 100 milhões de ouvintes mensais.

A ascendência de Swift a deixa para trás O fim de semanaque já fez história em fevereiro como o artista inaugural a atingir a marca de 100 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Taylor SwiftO domínio de Bianca continua à medida que ela se torna a primeira artista feminina a cruzar o limiar de 100 milhões de ouvintes mensais do Spotify.

Esta notícia emocionante foi revelada através dos canais sociais do Spotify, com a plataforma proclamando orgulhosamente: “Comportamento de rainha. Em 29 de agosto, Taylor Swift se tornou a primeira artista feminina na história do Spotify a atingir 100 milhões de ouvintes mensais.”

Atualmente, O fim de semana ocupa a cobiçada posição de topo, com mais de 110 milhões de ouvintes mensais no aplicativo. Ele ultrapassou a marca dos 100 milhões, gravando seu nome no livro dos recordes do Spotify em fevereiro. A lista continua com Coelho Mau em terceiro lugar, acumulando 80 milhões de ouvintes, seguido de perto por Ed Sheeran com 77 milhões.

Swift está no meio de sua bem-sucedida The Eras Tour

O momento triunfante de Swift segue o lançamento de seu terceiro álbum regravado, “Fale agora (versão de Taylor)“em julho. Este álbum alcançou o primeiro lugar, conquistando a Billboard 200 com impressionantes 716.000 unidades equivalentes a álbuns. Notavelmente, “Speak Now (Taylor’s Version)” rendeu a Swift a distinção de ser a primeira mulher a garantir quatro álbuns simultaneamente no top 10 da parada de álbuns da Billboard, tornando-a apenas a terceira artista na história a realizar tal feito.

Durante o trecho final de sua US Eras Tour no SoFi Stadium de Los Angeles, Swift revelou de forma tentadora que seu próximo projeto, “1989 (versão de Taylor)“está programado para estrear no próximo outono. Este anúncio não foi uma surpresa completa para os fãs, dada a tendência de Swift em deixar para trás migalhas. Ela sugeriu de maneira divertida a data de lançamento do álbum, 27 de outubro, revelando o novo álbum de “1989”. arte para um público cativado.

Enquanto a Eras Tour de Swift continua sua jornada global até o outono de 2024, a megastar emocionou os fãs ao anunciar a adição de mais 15 datas na América do Norte, garantindo que seu reinado permaneça incontestado.