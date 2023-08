Taylor Swift rejeita o show do intervalo do Super Bowl novamente: Swifties estão emocionados com sua decisão

Taylor Swift é já uma das artistas pop mais importantes da sua geração, acumula dezenas de milhares de pessoas nos seus concertos. Para muitos de seus colegas, aceitar o Show do intervalo do Super Bowl é uma grande honra, mas Taylor Swift já conseguiu rejeitar a NFL duas vezes. Ela recentemente se recusou a se apresentar no show do intervalo do Super Bowl de 2024 e seus fãs estão obviamente entusiasmados com isso. Embora não houvesse nenhuma razão revelada de sua decisão, Taylor Swift atualmente tem um calendário lotado dela ‘Tour das Eras‘ que vem acontecendo no país durante todo o mês passado. HITS Diário Duplo foram os primeiros a confirmar que Taylor Swift recusou a proposta da NFL.

Taylor Swift tomou uma boa decisão ao recusar o Super Bowl?

Considerando o quão incrivelmente estressante e complicado fazer um Show do intervalo do Super Bowl tornou-se, todos de Taylor Swift os fãs entendem de onde ela vem. A popstar já tem muito com o que se preocupar com os shows que vem realizando há semanas. Swifties em todo o mundo acreditam que Taylor Swift está realmente fazendo um favor a si mesma ao recusar este show. Os artistas que aceitam fazer esse show geralmente procuram dar um impulso adequado à sua carreira ou simplesmente querem riscar isso de sua lista de desejos. Mas Taylor Swift ainda recusou duas vezes, lembre-se de que ela recusou anteriormente a mesma oferta para o evento de 2022.

Swifties também estão apontando que o artista é realmente maior do que todo o NFL, uma afirmação que pode vir a ser verdade. Simplesmente olhando para quantas pessoas ela reuniu em seus próprios shows, você pode dizer que ela pode competir com um show do intervalo do Super Bowl. Até sabermos o motivo real por trás de sua decisão de recusar, não podemos especular mais sobre por que ela fez isso pela segunda vez. Também não está claro se Comissário da NFL Roger Goodell jamais abordará Taylor Swift com uma futura proposta de show no intervalo do Super Bowl.