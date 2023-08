TCDF publica edital de novo concurso público

Nesta quarta-feira, 02 de agosto, o TCDF (Tribunal de Contas do Distrito Federal) publicou edital de novo concurso público. De acordo com o documento, então, são 23 vagas imediatas para cargos de nível superior.

Além disso, o novo certame também contará com formação de cadastro de reservas. Isto é, de forma que o Tribunal de Contas poderá convocar candidatos que se aprovarem durante todos o período de vigência do edital, de acordo com sua necessidade.

As inscrições, contudo, apenas começam em 20 de setembro e vão até o dia 10 de outubro. Portanto, os candidatos terão um bom tempo para se preparar!

Confira, abaixo, como será o novo concurso do TJDF.

Quais são as vagas para o TCDF?

De acordo com o edital do TCDF, serão 23 vagas para cargos de nível superior, quais sejam:

Analista administrativo de controle externo, com 10 vagas;

Auditor de controle externo na área de Auditoria, com 10 vagas;

Auditor de controle externo na área de Tecnologia da Informação em Orientação Sistemas de TI, com 03 vagas.

Todos os cargos exigem diploma de graduação em qualquer área de formação.

Assim, o cargo de Analista terá uma remuneração de R$ 11.833,14 e os cargos de Auditor terão direito a um salário de R$ 20.174,76.



No que diz respeito às atribuições dos cargos, cada um terá a responsabilidade de:

Analista administrativo de controle externo: executar atividades técnico-administrativas, de nível superior, voltadas à gestão administrativa e ao funcionamento dos serviços auxiliares do TCDF;

Auditor de controle externo na área de Auditoria: executar atividades relacionadas à

fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional da Administração Pública do Distrito Federal, bem como examinar a legalidade dos atos de admissão, de aposentadoria, de reforma e de pensão;

fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional da Administração Pública do Distrito Federal, bem como examinar a legalidade dos atos de admissão, de aposentadoria, de reforma e de pensão; Auditor de controle externo na área de Tecnologia da Informação em Orientação Sistemas de TI: executar atividades relacionadas com a implementação de soluções de Tecnologia da Informação, bem como o provimento e a manutenção do funcionamento dessa estrutura tecnológica, composta por sistemas, serviços, equipamentos e programas de informática necessários ao funcionamento do Tribunal.

Como será o concurso do TCDF?

O concurso público do TCDF contará com as fases de:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório.

Desse modo, a aplicação será no dia 19 de novembro de 2023. A prova objetiva será no turno da manhã, com 4 horas de duração e a prova discursiva no turno da tarde, também com 4 horas de duração.

Assim, para todos os cargos, a prova objetiva se divide em:

Conhecimentos básicos, com 35 itens;

Conhecimentos específicos I, com 45 itens;

Conhecimentos específicos II, com 70 itens.

O exame, portanto, consiste em itens que o candidato deverá classificar como CERTO ou ERRADO.

Dessa forma, haverá a reprovação nas provas objetivas e, assim, sua eliminação do concurso público aquele que obtiver nota inferior de cada bloco, ou do total, em relação ao cálculo que o edital determina.

Aqueles que se classificarem nesta primeira prova terão suas provas discursivas corrigidas.

Nesse sentido, a prova discursiva para Analista Administrativo de Controle Externo consistirá em:

Uma questão acerca de temas sobre os conhecimentos específicos II;

Uma redação de peça de natureza técnica, sobre conhecimentos específicos II.

No entanto, para os cargos de Auditor do TCDF, a prova discursiva consistirá em:

Duas questões, a serem a respeito de temas de conhecimento específica de cada cargo;

Uma redação de peça de natureza técnica de conhecimento específica de cada cargo.

Assim, a avaliação da prova discursiva considerará o domínio do conteúdo, a capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa. Além disso, o edital indica que o candidato deverá responder à prova com coerência e coesão.

Como se inscrever?

Aqueles que desejarem concorrer às vagas do TCDF deverão se inscrever entre os dias 20 de setembro e 10 de outubro.

Assim, é necessário acessar o site da banca examinadora, ou seja, do Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos).

Na página do certame, então, o candidato poderá conferir o edital, lendo todo o documento a fim de entender as regras da seleção e critérios de cada cargo.

Dentro do prazo correto, o candidato deverá preencher o formulário de inscrição com todas as suas informações. Por fim, é necessário pagar a taxa de inscrição até 13 de outubro.

O valor da taxa é de:

Analista Administrativo de Controle Externo: R$ 120;

Auditor de Controle Externo em ambas as áreas: R$ 158.

No entanto, é possível solicitar a isenção deste valor para os seguintes casos:

Doador de sangue;

Recebimento de benefício de programa social;

Prestação de serviço à Justiça Eleitoral;

Doador de medula (isenção parcial);

Comissário ou Agente de Proteção da Infância e da Juventude;

Pessoa com deficiência comprovadamente carente.

Assim, aquele que se encaixar em uma destas situações deverá enviar os documentos comprovantes entre 23 e 30 de agosto. Isto é, antes mesmo do prazo de inscrição se iniciar.

Entenda como funciona o TCDF

Os candidatos que desejam trabalhar no TCDF devem conhecer mais o órgão.

Nesse sentido, sua instalação ocorreu em 15 de setembro de 1960, quando o presidente era Juscelino Kubitscheck.

Atualmente, o Tribunal de Contas do Distrito Federal tem como objetivo manter e preservar o patrimônio do DF. Para tanto, então, o órgão busca garantir que a aplicação do dinheiro público seja efetiva, regular e legal.

Desse modo, o TCDF tem algumas atribuições como, por exemplo:

Apreciar as contas anuais dos governadores, emitindo parecer para o julgamento na Câmara Legislativa;

Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos;

Conferir a legalidade dos atos de admissão de pessoal (concursos públicos e outras contratações) e a concessão de aposentadorias, reformas e pensões dos servidores do GDF;

Avaliar a execução das metas estabelecidas no plano plurianual, nas diretrizes orçamentárias e no orçamento anual.

Receber denúncias de irregularidades ou ilegalidades;

Fazer inspeções e investigações em todas as unidades administrativas dos Poderes Executivo e Legislativo;

Fiscalizar a aplicação de recursos repassados ou recebidos pelo Distrito Federal.

Portanto, os que se aprovarem trabalharão com estas responsabilidades.