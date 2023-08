Tecnisa CONTRATA PROFISSIONAIS para vários ramos

A Tecnisa, empresa que é uma das maiores e mais inovadoras empresas do mercado imobiliário brasileiro, está contratando novos funcionários no mercado de trabalho. Dessa forma, antes mesmo de falar mais sobre os cargos, confira quais são os postos de trabalho disponíveis no presente momento:

Analista Contábil – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente Administrativo – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente Técnico de Obra – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Almoxarife de Obras -São Paulo – SP – Efetivo;

Encarregado Administrativo de Obra – São Paulo – SP – Efetivo;

Encarregado (a) de Pedreiro I – São Paulo – SP – Efetivo;

Engenheiro (a) de Obra I – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Estagiário (a) de Engenharia Civil – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Técnico (a) de Segurança do Trabalho – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Tecnisa

Sobre a Tecnisa, é interessante frisar que, fundada em 1977, é uma das maiores e mais tradicionais empresas do mercado imobiliário brasileiro. Tem como diferenciais a forte reputação, governança corporativa, foco no atendimento do cliente e na qualidade de seus produtos, vendas pela internet e consistente rentabilidade. A Tecnisa integra o Novo Mercado da Bovespa e é negociada com o código TCSA3.

Ao longo de mais de 40 anos, imprime como diferencial da marca a disposição de inovar continuamente em todas as áreas: seja na maneira de construir, respeitando o meio ambiente, de lançar novidade e facilidades nos empreendimentos, de antecipar tendências e de relacionar-se com os clientes.

A companhia tem como principais diferenciais a forte reputação, a qualidade de seus produtos e a consistente rentabilidade. Possui lançamentos e empreendimentos em Brasília, Curitiba, Fortaleza, Manaus, São José de Campos, Salvador, Santos e São Paulo.

Como enviar o seu currículo?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.