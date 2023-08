Tecverde Engenharia ABRE VAGAS presenciais e HÍBRIDAS

A Tecverde, empresa inovadora no setor da construção civil, em produto, processo e modelo de negócio, está com ótimas oportunidades de emprego no Paraná e de forma híbrida. Quer dizer, se você está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, pode ser uma excelente oportunidade de crescer profissionalmente. Veja a lista de vagas:

Analista de Compras – Araucária – PR – Efetivo;

Analista de Engenharia: Orçamentista para Construção Civil e Infraestrutura – Araucária – PR e Híbrido;

Analista de Gente & Gestão: DHO – Araucária – PR e Híbrido – Efetivo;

Assistente Administrativo: DP | vaga afirmativa PCD – Araucária – PR e Híbrido – Efetivo;

Assistente Administrativo: Fiscal – Vaga Afirmativa PCD – Araucária – PR – Efetivo;

Assistente de Logística – Vaga Afirmativa PCD – Araucária – PR – Efetivo;

Assistente Jurídico – Araucária – PR – Efetivo;

Auxiliar de Operações – Produção | Preparação | Expedição – Araucária – PR – Efetivo;

Banco de talentos – Engenharia – Banco de Talentos;

Estágio Departamento Jurídico – Araucária – PR – Estágio;

Estágio em Logística – Araucária – PR – Estágio;

Time de Montagem e Cobertura – Obras – Araucária – PR – Efetivo.

Mais sobre a Tecverde Engenharia

Sobre a Tecverde Engenharia, é interessante ressaltar que trata-se de uma empresa inovadora no setor da construção civil, em produto, processo e modelo de negócio. Além disso, sua fábrica é a mais automatizada da América Latina e o processo de montagem é quatro vezes mais rápido do que a alvenaria convencional.

Isto é. a Tecverde é a empresa de engenharia que trouxe para o Brasil os conceitos de tecnologia mais avançados no mundo para construções mais eficientes. Não à toa, sua fábrica é a mais automatizada da América Latina e o processo de montagem é 4 vezes mais rápido do que a alvenaria convencional.

Como se candidatar em uma das vagas?

Agora que a lista de vagas da Tecverde Engenharia já foi detalhada, a candidatura é feita de maneira simples. Para isso, basta acessar a página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Sendo assim, para não perder nada sobre as principais notícias e as vagas de empregos do nosso país, é só acessar o Notícias Concursos!