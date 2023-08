Teddy Atlas questiona ‘decência’ da equipe de Francis Ngannou após confusão na oferta de treinamento de Mike Tyson

Teddy Atlas tem algumas perguntas sobre como Francis Ngannou e seu pessoal fazem negócios.

Atlas, um lendário treinador e comentarista de boxe, disse em A LUTA com Teddy Atlas podcast que houve discussões preliminares sobre trabalhar com Ngannou antes da próxima luta de boxe do ex-campeão do UFC em 28 de outubro com Tyson Fury.

De acordo com Atlas, a equipe de Ngannou manifestou interesse em marcar uma reunião com Atlas para discutir as possibilidades de treinamento, mas quando mais tarde foi anunciado que Ngannou estava sendo ensinado por Mike Tyson, Atlas foi deixado de lado.

“No dia seguinte, meu filho me enviou uma mensagem anunciando que eles estão contratando Mike Tyson para treiná-lo”, disse Atlas sobre quando descobriu que não estaria envolvido no acampamento de Ngannou. “Novamente, Deus abençoe, bom, ótimo. Tenho certeza de que isso trará pelo menos algumas compras extras de pay-per-view – e veja, Tyson era um tremendo lutador, nós entendemos, e Ngannou está apaixonado por ele. Ele é obcecado por Tyson. Ele queria que eu mostrasse a ele como lançar o uppercut de Tyson, o que eu fiz. Então tudo bem, eu o trato como um cavalheiro, mas obviamente você fez aquele acordo com Tyson, e está me pedindo para ir a Las Vegas para fazer um teste.

“Por que você não vem na frente comigo? Simplesmente não me sinto bem. Simplesmente não me sinto bem e odeio estar – não estou chorando. Acho que o que estou dizendo é: não podemos ser melhores como pessoas? Eu sei que dinheiro é dinheiro e é importante, mas não é importante tratar bem as pessoas? Não é importante manter sua palavra? Não é importante apenas – e novamente, eles são pessoas legais, mas quando você é tentado por essas coisas, não é quando é mais importante para você mostrar essas características de que estou falando, essas características? de apenas decência, de apenas honestidade, de apenas estar na frente? Sério, ser decente com seu próximo ser humano.”

Atlas, 67, trabalha como treinador de boxe há mais de 40 anos, trabalhando com nomes notáveis ​​em todos os setores, incluindo os ex-campeões mundiais Timothy Bradley, Alexander Povetkin e Michael Moorer. Ele é visto regularmente comentando lutas de boxe e é um analista de lutas da ESPN.

Embora entenda por que Ngannou está tomando a direção que tomou, ele ainda está irritado com a forma como a situação foi tratada.

“Não me pergunte sobre sair para um julgamento quando você sabe que já fez acordo com alguém, então deve parecer que você está apenas me trazendo para escolher meu cérebro, sabendo que você já está indo em outra direção, que é sua prerrogativa, tudo bem, provavelmente é a direção certa porque faz sentido para eles”, disse Atlas. “Ele é confortável. Lindo lindo. Mas esteja na frente.

O que Atlas quer que Ngannou saiba é que há uma certa maneira de conduzir os negócios no boxe que Ngannou ainda precisa aprender. A luta do lutador do PFL com Fury, multicampeão peso-pesado, é a primeira luta de boxe profissional de sua carreira.

Atlas deixou claro que não tem má vontade em relação a Ngannou e sua equipe, mas acha que eles podem se comportar de maneira mais profissional daqui para frente.

“Obviamente, será muito dinheiro para todos na Arábia Saudita”, disse Atlas. “É um pouco de dinheiro, não há dúvida sobre isso. Divulgação completa, nem sempre falo sobre coisas que não aconteceram, mas o pessoal de Ngannou me perguntou sobre a possibilidade de treiná-lo. Obviamente, eu não treino qualquer um.

“Mesmo que seja uma pilha de dinheiro do petróleo na areia, onde é obviamente uma pontuação. Não sou um santo com essas coisas ou um monge, mas não vou treinar alguém a menos que queira estar perto deles, acho que eles são uma boa pessoa, acho que posso treiná-los, acho que eles são treinável, e que acho que posso ajudá-los. Eu simplesmente não vou. Então, obviamente, meu jeito é passar alguns dias com você, esse é o acordo. … Vai ser um período experimental. Não vou dizer ‘sim’ ou ‘não’ até passar pelo período de experiência e ver se quero trabalhar com você, se posso trabalhar com você e se você pode trabalhar comigo. É justo para você também.”