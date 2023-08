Teddy Bridgewater assinando com Detroit Lions, de acordo com relatórios

Tele Detroit Lions confirmaram a adição de um quarterback experiente Teddy Bridgewater à sua lista, conforme indicado por fontes da NFL Network.

Detroit marca o sexto time da NFL que Bridgewater se juntará, tendo iniciado sua jornada na NFL com o Minnesota Vikings em 2014, após ser selecionado na primeira rodada de Louisville. Apesar dos desafios impostos por várias lesões ao longo dos anos, Bridgewater consolidou seu lugar na NFL, jogando como reserva confiável e ocasionalmente assumindo o comando como titular.

2022 difícil para Teddy

Na temporada de 2022, Bridgewater fez parte do Miami Dolphins. Foi chamado a campo cinco vezes, das quais liderou a equipa em dois jogos devido à ausência do principal quarterback, Tua. Tagovailoa, que estava cuidando de ferimentos na cabeça e concussões. Durante essas passagens, Bridgewater registrou uma taxa de conclusão de passes de 62%, marcando 683 jardas e registrando quatro touchdowns e igual número de interceptações.

Bridgewater desempenhou um papel importante na temporada dos Dolphins, tendo que substituir um Tua lesionado

Enfrentando seus próprios desafios, Bridgewater teve que lidar com lesões no ano passado, uma das quais foi uma concussão durante um jogo inicial contra o New York Jets na semana 5. Prevê-se que ele servirá como reserva para Jared Goffo atual quarterback líder em Detroit.