Tekashi 6ix9ine é preso na Flórida por não comparecer ao tribunal

O rapper foi preso por não comparecer ao tribunal e levado para a Cadeia do Condado de Palm Beach, onde foi assaltado por sua foto. Mais tarde, ele foi libertado após pagar fiança de $ 2.000.

A prisão decorre de 3 multas de trânsito que Tekashi recebeu depois que ele foi parado pela polícia em junho por dirigir acima do limite de velocidade.

De acordo com os documentos do tribunal … Tekashi estava indo a 135 mph em uma zona de 65 mph na Florida Turnpike antes de receber uma multa por excesso de velocidade. Ele também recebeu citações por ter um veículo não registrado e sem seguro de carro.

6ix9ine sempre foi um ímã para problemas. Seus muitos problemas com a lei são notórios e ele talvez seja mais conhecido por cooperar com os federais em seu caso de extorsão de 2018-2019, no qual testemunhou contra membros de sua antiga gangue.