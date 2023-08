Teleperformance OFERECE mais de MIL EMPREGOS ao redor do Brasil

A Teleperformance, empresa que é líder mundial na gestão omnicanal de relacionamento e experiência do consumidor, está contratando no mercado de trabalho. Isto é, antes de falar mais sobre a própria companhia, confira quais são os postos de trabalho em aberto:

Consultor (a) de Vendas, Serviços e Softwares – São Paulo – SP – SAC;

Expert em Interação | Distribuidor de Bebidas – São Paulo – SP – SAC;

Consultor (a) de Atendimento | SAC MÍDIAS SOCIAIS TRILÍNGUE – São Paulo – SP – SAC;

Especialista em Cartões e APP – São Paulo – SP – SAC;

Analista de BI e MIS – São Paulo – SP – Processamento de Dados;

Atendente – Seguros – Todo Brasil – SAC;

Supervisor (a) de Atendimento – E-COMMERCE – São Paulo – SP – SAC;

Supervisor de Atendimento II – MÍDIAS SOCIAIS – São Paulo – SP – Call Center Receptivo;

Consultor de Vendas e Soluções de Tecnologia II – INGLÊS – São Paulo – SP – SAC;

Analista de Service Desk Bilíngue Pleno – São Paulo – SP – Segurança da Informação;

Especialista de Suporte em Produto – Bilíngue – São Paulo – SP – Suporte Técnico;

Supervisor (a) de Qualidade – Call Center – São Paulo – SP – Telemarketing / Call Center Ativo.

Mais sobre a Teleperformance

Falando mais sobre a Teleperformance, vale destacar que estamos falando da companhia líder mundial na gestão omnicanal de relacionamento e experiência do consumidor. A Teleperformance conecta as maiores e mais respeitadas marcas do planeta com seus clientes.

Além disso, investe constantemente em pesquisas e desenvolvimento para obter uma compreensão mais profunda dos comportamentos e necessidades dos consumidores, para diferentes países, indústrias, canais e gerações. É especialista em interações de pessoas que nos dá a vantagem de oferecer uma experiência ao consumidor superior em todos os contatos.

Como se inscrever?

Para se inscrever em uma das vagas da Teleperformance, é preciso acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você tem que fazer é só consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

