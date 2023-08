tenho direito a SACAR TUDO?

Essa semana, saiu a notícia de que alguns municípios poderiam fazer o pagamento unificado do Bolsa Família. Assim, gerou certa comoção entre os beneficiários, que não entendem se possuem ou não direito a esse modelo de saque do benefício.

Portanto, se você recebe o Bolsa Família, não deixe de acompanhar este conteúdo até o final. Separamos as principais informações sobre a novidade, e como ela impactará quem já possui o auxílio.

O Bolsa Família

Atualmente, o número de famílias que possuem renda mensal média per capita (por indivíduo) de R$105,00 é 17,5 milhões. Assim, quase 12% da população brasileira vive em situação de vulnerabilidade e não consegue ter acesso ao mínimo de acesso social.

Dessa maneira, o Governo Federal acaba intervindo, e criando políticas públicas para garantir uma renda básica à população mais vulnerável. Com isso, acabam surgindo vários outros tipos de benefícios que contemplam esse estrato da população.

Um deles, é o Bolsa Família, uma ajuda mensal para núcleos familiares que recebem menos de R$218,00 por pessoa. O valor do benefício é de R$600,00 e pode ter um acréscimo em casos de famílias com crianças menores de 4 anos.

Hoje, já são quase 21 milhões de famílias que recebem o auxílio do Bolsa Família em 2023. Contudo, é necessário estar dentro da faixa-alvo do benefício e preencher todos os requisitos para conseguir solicitar também sua participação no programa.

Quem tem direito ao benefício?

Além de entender o que é o Bolsa Família, outra informação muito importante é saber se você tem ou não direito. Para garantir o benefício somente para quem realmente possui a necessidade, existem algumas exigências mínimas para o auxílio.

Assim, antes de realizar a solicitação do benefício, é importante verificar se você está dentro da faixa de renda máxima. Ainda, separamos outros requisitos do programa; confira se é possível solicitar ou não a renda mensal:



Usuários registrados no CadÚnico, que estejam em situação de vulnerabilidade;

Famílias com renda de até R$218,00 por pessoa;

Mães com filhos em idade de lactação ou escolar;

Gestantes em faixa de situação de risco.

Assim, a principal regra é estar na faixa de renda familiar que contemple o benefício. Depois disso, é necessário que as crianças estejam matriculadas na escola, as gestantes com o pré-natal em dia, e os filhos de lactantes com o acompanhamento de saúde atualizado.

Pagamento unificado do Bolsa Família

Recentemente, a Caixa Econômica liberou a possibilidade de pagamento unificado para famílias nos estados de Rio Grande do Sul, Alagoas e Pernambuco. Por conta da situação de emergência ou calamidade pública, houve a necessidade de criar essa exceção.

De tempos em tempos, quando existe a necessidade, o Governo Federal libera alternativas de pagamento para seus programas sociais. No caso do pagamento unificado, é uma forma de ajudar quem está precisando e não pode aguardar muito tempo.

Como funciona o pagamento unificado do Bolsa Família?

De forma comum, o depósito do benefício acontece de maneira escalonada, através do NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário. Com isso, a data de saque pode alternar a cada mês, sendo necessário seguir o calendário oficial.

Porém, com a unificação do benefício, todos os municípios que se enquadram nos requisitos podem receber o valor no primeiro dia do mês. Dessa maneira, contornam o calendário oficial e acabam recebem a quantia de forma antecipada.

Quem pode pedir o pagamento unificado do Bolsa Família

O Governo Federal, para suprir as necessidades de municípios que estão em situação de calamidade pública e uma vulnerabilidade maior. Dessa maneira, os Estados de Alagoas, Rio grande do Sul e Pernambuco são o alvo do pagamento unificado do Bolsa Família.

Alguns municípios estão com problemas em relação às chuvas e problemas estruturais. Portanto, requerem uma atenção maior do Governo, incluindo um parcela no início do mês, fora do calendário que é liberado periodicamente.

Ainda, se você não faz ideia se pode pedir ou não o pagamento unificado do Bolsa Família, não se preocupe. Afinal, no site do Governo Federal existe uma lista completa com os municípios que estão em situação de calamidade pública e podem acessar o pagamento.

Como fica o benefício para as outras famílias

Então, se você ainda possui o benefício regular do Bolsa Família, mas não está nos municípios de risco, não se preocupe. Afinal, nada irá mudar para quem já possui o cadastro no auxílio, seguindo com as mesmas regras.

Portanto, você continuará recebendo de acordo com o calendário de pagamento mensal. Normalmente, o crédito do benefício acontece na última semana de cada mês, na conta da Caixa Econômica, em nome do titular do auxílio.

Porém, se você estiver em um município que esteja em situação de vulnerabilidade em estados com calamidade pública decretada, atenção. Pode ser que você tenha acesso ao pagamento unificado do Bolsa Família.

Perguntas frequentes sobre o Bolsa Família

Para finalizar o conteúdo, deixamos algumas perguntas comuns sobre o Bolsa Família, que os beneficiários costumam indagar. Portanto, confira mais informações e conteúdos úteis sobre o auxílio e como solicitar o seu agora mesmo.

Como pedir o auxílio do Bolsa Família?

Para solicitar o auxílio, ou o pagamento unificado do Bolsa Família, é preciso ter o cadastro no site do Governo e no CadÚnico. Então, solicitar o benefício e estar dentro da faixa de usuário que pode solicitar, direto pelo site ou aplicativo oficial do Governo Federal.

Quando vou receber o Bolsa Família?

Então, depois de solicitar o pagamento do Bolsa Família e entregar toda a documentação, é importante aguardar a resposta da análise. Normalmente, ela demora até 15 dias, e você já entra para o pagamento no final do próximo mês (na última semana do mês, segundo calendário).

Como saber se fui aprovado no Bolsa Família?

Para entender se você já possui acesso ao benefício, pode utilizar o aplicativo oficial do Governo Federal para o Bolsa Família. Além disso, existe o canal de contato telefônico para conferir todas as informações sobre sua requisição.

Afinal, se você quiser acompanhar outras notícias sobre o benefício do Bolsa Família, aqui temos várias opções de conteúdos. Assim, é possível encontrar informações atualizadas sobre o auxílio, como solicitar e quais as mudanças que ocorrerem na regras.