Ténis: Alcaraz tenta manter a coroa do US Open e recuperar o estatuto de número um do mundo em Nova Iorque

Carlos Alcaraz busca defender seu campeonato no US Open e entra no torneio como o Nº 1 do mundo, a primeira vez que isso aconteceu desde 2019.

O tenista espanhol selou seu status no topo ao derrotar Novak Djokovic em uma emocionante final de Wimbledon.

No entanto, na segunda-feira ele perdeu esse status, após Vitória por dois sets de Djokovic sobre Alexandre Muller. Mesmo assim, o jogador espanhol respondeu vencendo Dominik Koepfer quando o jogador alemão se retirou da partida.

“Neste momento, é um objetivo para mim. Já disse antes que Novak [Djokovic] e estou travando uma grande batalha pelo primeiro lugar”, disse Alcaraz à mídia. “Eu sabia que ele o recuperaria após o Aberto dos Estados Unidos.

“Quando o torneio terminar tentarei recuperá-lo o mais rápido possível, antes do final do ano. Esse é o meu objetivo e estou trabalhando para isso.”

Djokovic está muito à frente do terceiro colocado, Daniil Medvedev, que está atrás deles por mais de 3.500 pontos, e recuperará o status de número um do mundo após o Aberto dos Estados Unidos, quando este se tornar oficial.

O que está em jogo para a dupla?

Alcaraz venceu o concurso em 2022, enquantoDjokovic não competiu por se recusar a se vacinar.

A sérvia pretende vencer o 24º Grand Slam recorde e superar o total estabelecido pela jogadora feminina Serena Williamscom quem ele está vinculado.

Djokovic enfrentou o espanhol Bernabé Zapata Miralles na quarta-feira, enquanto Alcaraz tocam Lloyd Harris da África do Sul na quinta-feira.

A disputa da dupla pelo status de número 1 oscilou em 2023, com a liderança do ATP Tour mudando de mãos em nada menos que oito ocasiões, mas agora, Djokovic tomará o lugar de volta.

Este é o último Grand Slam do ano. Djokovic venceu nos Abertos da Austrália e da França, enquanto Alcaraz reivindicou aquela famosa vitória em Wimbledon.

O espanhol disputa seu terceiro Grand Slam, o que o empataria com jogadores como Andy Murray, Stan Wawrinka e Bobby Riggs.