Tênis: Alcaraz volta a cair para Paul no Canadá e quebra sequência de vitórias

Deja vu. Isso é o que Carlos Alcaraz viveu no sábado de manhã contra tommy paul. O jogador que o impediu de vencer no Canadá na época passada foi o mesmo que, na madrugada desta sexta-feira, deixou de fora o líder mundial do ténis antes das meias-finais, ao vencer em três sets (6-3, 4 -6, 6-3).

alcaraz começou desistindo do saque no primeiro game da partida. Mau hábito que tomou o Murcian neste Masters 1000 no Canadá. Vimo-lo novamente frustrado, jogando a raquete contra o banco e gritando para si mesmo como poderia haver tamanha falta de conexão com seus golpes.

Não foi o forehand dele. Aquele que assusta os adversários no circuito. Apesar disso, alcaraz deixou tudo na quadra. Ele até deixou a pele na quadra. Pudemos vê-lo no chão em mais de uma ocasião. O tenista de El Palmar não estava disposto a dar uma única bola por perdida.

E assim veio o intervalo no segundo set. Parecia que tudo estava voltando a ser como na noite anterior. A oportunidade de intervalo no início do terceiro set nos fez reafirmar esse pensamento. Até que no sexto jogo, a irregularidade de todo o duelo acabou cobrando seu preço.

um ótimo tommy paul agarrou o serviço no momento mais decisivo. E tão imperturbável como esteve durante toda a noite, ele selou sua passagem para as semifinais do torneio canadense. Esta é a primeira vez que o americano chega a esta fase em um torneio Masters 1000. Lá ele enfrentará o vencedor do confronto entre Gael Monfils e Jannik Pecador.

Mude o chip de frente para Cincinnati

Não era o déjà vu que o novo campeão de Wimbledon esperava. Mas também não era o jogo de alcaraz que 24 horas antes havia voltado como um campeão. Era questão de tempo até que a derrota viesse, se a dinâmica que o dominava não mudasse para melhor.

Agora ele tem que pensar em Cincinnati e como se tornar novamente o alcaraz que não precisa sofrer do começo ao fim da partida. Paulo quebra a boa sequência, pela qual já somava 14 vitórias consecutivas.

Pouco a reprovar o jogador que chegou a pelo menos todas as semifinais dos torneios que disputou nesta temporada, exceto em dois. Este é um deles. Nem sempre os épicos estão do lado dos maiores, mas só eles sabem apagar um dia ruim e, não em vão, alcaraz ainda é o melhor tenista do planeta.