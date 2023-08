Tênis: Danielle Collins lança discurso de boca suja em Maria Sakkari durante partida de tênis

Danielle Collins é uma tenista americana em ascensão, mas seu comportamento em uma partida no Aberto do Canadá foi duramente criticado.

collins estava no meio de um confronto com o número 8 do mundo Maria Sakkari no Canadá, quando a primeira lançou um discurso desbocado, em grande parte voltado para seu oponente.

Sakkari foi na verdade a instigadora de toda a situação, atirando uma bola com raiva para a multidão enquanto ela caía para 6-4, 2-1 para baixo na partida.

Embora este tenha sido claramente um momento de loucura inspirada pela adrenalina, Sakkari foi rápida em levantar a mão em desculpas.

No entanto, collins decidiu mergulhar no caos, voltando-se imediatamente para o árbitro de cadeira e exigindo que uma ação fosse tomada.

“Você viu o que aconteceu?” ela perguntou.

Sakkariporém, foi rápida em lutar em seu canto e respondeu diretamente ao oponente.

“Não atingiu ninguém”, ela respondeu.

este enviado collins em fúria, disparando duas farpas malfadadas em seu oponente.

“Cale a boca, cale a boca”, rebateu Collins.

Collins acabou vencendo

Embora este tenha sido um momento desagradável em uma partida de tênis de alta qualidade, o azarão na verdade emergiu como o vencedor, mantendo Sakkari atrás dela em todos os momentos com um forte jogo de forehand e domínio no saque.

Ela venceu por 6-4, 6-2 e agora passará para as oitavas de final do Aberto do Canadá, embora seja provável que ambas as jogadoras sejam repreendidas por seu comportamento durante a batalha de quinta-feira.

Os jogadores acabaram se acalmando e trocaram um aperto de mão no final da partida, embora seja improvável que esta seja a última vez que ouvimos falar de tal incidente, especialmente quando a segurança dos torcedores foi colocada em risco tão grave pelas ações de Sakkari.