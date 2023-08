Tênis: Novak Djokovic em seu retorno aos EUA: Grato por todo o carinho que recebi

Adepois de ficar dois anos sem participar de torneios ATP realizados nos Estados Unidos por causa de sua postura antivacina contra a Covid-19, Novak Djokovic participará do Cincinnati Masters 1000 esta semana e depois do 2023 US Open.

Graças ao fato de que Joe Biden removeu o decreto de que apenas pessoas vacinadas poderiam entrar no país, Nole não assistirá a esses dois importantes torneios de lado enquanto entramos na reta final da temporada.

Em entrevista coletiva, o 23 vezes vencedor do Grand Slam deixou claro que estava feliz por estar de volta aos Estados Unidos.

“Estou muito animado para voltar ao país depois de dois anos. Sou grato por todo o carinho que recebi”, disse Djokovic.

Apesar de ser um veterano de 36 anos, confessou que a vontade de conquistar mais troféus não desapareceu: “Depois de quase 20 anos no circuito, ainda tenho aquela chama interior que me impulsiona a lutar por grandes objetivos. para continuar ganhando torneios.

“Tenho que encontrar o meu nível o mais rápido possível e estar pronto para dar o meu melhor para os emocionantes desafios que me esperam; se não estivesse motivado, pararia de jogar.”

Recorde no US Open

O US Open é, junto com Roland Garros, o Grand Slam que Djokovic é o que menos conquistou na carreira com três triunfos: 2011, 2015 e 2018.

Foi finalista em 2007, 2010, 2012, 2013, 2016 e 2021. Há dois anos, perdeu para Daniel Medvedev 6-4, 6-4, 6-4 na final em Nova York.

Registro em Cincinnati

No que diz respeito ao Masters 1000 em Cincinnati, Novak tem dois títulos conquistados por lá, 2018 e 2020, além de cinco derrotas na final em 2008, 2009, 2011, 2012 e 2015.