Tênis: Serena Williams e marido Alexis Ohanian dão as boas-vindas ao segundo filho

Serena Williams e marido Alexis Ohanian adicionaram um novo membro à família depois de receberem seu segundo filho.

O casal deu as boas-vindas a uma menina chamada Adira River e compartilhou a notícia por meio de um vídeo nas redes sociais.

“Bem vindo meu lindo anjo”, Williams legendou o vídeo, citando vagamente a música ‘Beautiful’ de Bazzi, que tocava ao fundo.

O vídeo mostra o casal sentado em uma mesa antes de sua primeira filha, Olympia, de cinco anos, se juntar a eles.

Depois disso, Williams sai da mesa por um momento antes de voltar com o mais novo bebê do casal. A família estrela o recém-nascido antes de Olympia dar um beijo em sua nova irmãzinha.

Williams e sua gravidez

Williams anunciou que estava grávida de seu segundo filho em maio. Ela estreou a barriga do bebê no Met Gala com Ohanian.

“Fiquei tão animado quando Anna Wintour convidou nós três”, escreveu Williams no Instagram na época.

Ela também compartilhou um vídeo da reação de Olympia à notícia.

“Você está brincando comigo?” Olympia perguntou aos pais. “Oh meu Deus, estou tão entusiasmada.”

Williams deu à luz Olympia em setembro de 2017, dois meses antes de ela e Ohanian se casarem. Nova Orleans.

A ex-estrela do tênis disse à Vogue no ano passado que estava interessada em expandir sua família.

“Recentemente recebemos algumas informações do meu médico que me tranquilizaram e me fizeram sentir que, quando estivermos prontos, poderemos aumentar nossa família”, disse ela na época.