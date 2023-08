Tenistas quase fumaram fora da quadra por causa do cheiro de maconha durante o Aberto dos Estados Unidos

SRebeka Masarova, do Pain, derrotou Maria Sakkari por 6-4 e 6-4 em sua recente partida no Aberto dos Estados Unidos.

Durante o jogo, o craque grego comunicou que ela podia sentir o cheiro de maconha na quadra.

“O cheiro, meu Deus… Acho que era maconha (maconha) e está vindo do parque”, disse Sakkari ao árbitro de cadeira.

Maria Sakkari: “Era cannabis, mas não me afetou de forma alguma.”

Na conferência de imprensa pós-jogo Maria Sakkari explicou que “era cannabis. Não me afetou em nada, foi só um comentário, não tem nada a ver com o jogo”.

O tenista grego, atual número 8 do mundoobservou que “também senti o cheiro ontem no treino, mas é irrelevante. Não podemos controlar, há um parque atrás e as pessoas podem fazer o que quiserem. Você não pensa sobre isso, a única coisa que lhe importa O que importa é vencer a partida. Não prestei muita atenção nisso.”

Uso recreativo de maconha permitido em Nova York desde 2022

O uso recreativo de maconha é permitido no estado de Nova York desde 2022, embora não possa ser consumido dentro do USTA Billie Jean King National Tennis Center, pois é uma instalação para não fumantes.

Ao lado das instalações do Billie Jean King Tennis Center fica o Corona Park, onde muitos jovens e moradores de rua do bairro da Rainha costumam passar o tempo, o que explica por que muitas vezes há cheiro de maconha na quadra.