Tensão no campo de treinamento do Dallas Cowboys; houve duas brigas entre os jogadores

euquarta-feira passada, o Dallas Cowboys teve o treino final com proteção de seu campo de treinamento em Oxnard. Para além de jogadas impressionantes, esta sessão ficou marcada pela tensão máxima que existiu entre os jogadores. Na verdade, houve algumas lutas entre eles, mostrando que estão prontos para competir este ano.

E, no último dia de prática de ombreiras na ensolarada Califórnia, esse atrito começou um incêndio.

“Não vamos aceitar nada de ninguém – das 32 equipes – não vamos aceitar merda de ninguém”, disse o veterano segurança Jayron Kearse após o treino. “Seja nosso ataque ou o próximo ataque. A gente está tentando mostrar que somos os melhores do ramo, então aqui fica picante, vai ficar picante domingo, segunda, quinta; toda vez que nos alinhamos, é assim que vamos. chegar”.

Foram duas lutas no campo de treinamento

Sem dúvida, as duas lutas ocorridas nos treinos desta quarta-feira roubaram todas as atenções. A primeira delas ocorreu entre o lado defensivo Sam Williams e o atacante Brock Hoffman. Após um exercício, Williams foi para Hoffman. Isso foi imediatamente defendido por Tyler Biadasz, que empurrou Williams e começou a briga.

Momentos depois, ai estava na segunda luta do dia, desta vez contra Micah Parsons. O lado defensivo reagiu com vários jabs, então recebeu uma chamada de Dak Prescott.

Apesar desses incidentes, não há química ruim no vestiário, muito pelo contrário. De fato, os jogadores do Cowboys terminaram os treinos em alto astral. E, falando à mídia sobre as lutas, alguns deles deixaram claro que essa intensidade é o que terão contra seus rivais este ano.

A propósito, Parsons diz que suas mãos estão bem, caso você esteja se perguntando.

O referido objetivo para o vaqueiros é finalmente superar a rotina e entrar no Super Bowl na próxima temporada, e então levantar o troféu Lombardi quando o relógio bater zero em 11 de fevereiro no Allegiant Stadium em Las Vegas.