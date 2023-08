Tente descobrir onde está a palavra opas nesse teste visual!

Elaboramos um teste com o propósito de avaliar sua como está sua percepção. Tente descobrir onde está a palavra “OPAS” que significa “SAPO’. Se conseguir concluir antes do tempo, compartilhe com seus amigos. Confira!

Teste – onde está a palavra “OPAS”?

Você tem até 10 segundos para concluir este jogo, será que consegue?

Um pouco mais sobre os sapos

De modo geral, os sapos são anfíbios bem famosos por sua peculiaridade na aparência e ciclo de evolução que retrata por volta de 360 milhões de anos.

Diante disso, na época do Devoniano, os ancestrais desses animais, possuíam a aparência bem aproximada de peixes e também viviam na água.

No entanto, com a passagem dos anos, eles foram se desenvolvendo e adaptando-se que os possibilitaram explorar a terra.

De acordo com alguns historiadores, isso ocorreu por conta das alterações do ambiente e à diminuição das moradias aquáticas, pressionando-os a evoluir para então conseguir sobreviver.

Além disso, os ancestrais desses anfíbios conseguiram desenvolver estruturas que auxiliam a andar pela terra, com patas mais robustas e pulmões que permitiam a respiração fora d’água.



Vale ressaltar que, foram escavados inúmeros fósseis bem antigos que chegaram a se aproximar de 190 milhões de anos, que fizeram parte de um grupo denominado Protobatrachidae.

Ao que tudo indica, esses seres seriam as primeiras espécies dos verdadeiros sapos. E como mencionamos no início, os anfíbios passaram por algumas mutações para conseguirem se adaptar à terra.

Atualmente, seu ciclo de vida perpassa por metamorfose, começando por girinos e alterando-se radicalmente por alguns processos até surgirem patas e pulmões condicionados para viverem tranquilamente fora d’água.

Resposta – onde está a palavra “OPAS”

Aqueles que costumam começar o teste da parte de cima, devem ter encontrado um pouco de dificuldade nesse desafio. E aí, como você se saiu?

Com isso, concluímos mais um desafio e caso você tenha interesse em encontrar outros.