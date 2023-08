Hoje seu desafio será encontrar a garotinha na imagem. Você conhece o jogo “Onde está Wally?”? Caso seja um pouco mais velho, com certeza esse jogo faz parte da sua infância. Mas, caso seja mais jovem, é interessante pesquisar esse game, pois você vai se surpreender.

Nesse sentido, vamos propor um desafio ao estilo “Onde está Wally?”. Mas ele é um pouco diferente.

O seu objetivo será o de encontrar a garotinha perdida na imagem. Mas a cena não conta com outras pessoas, mas com outros elementos da natureza, como flamingos e flores.

Assim, é preciso ter atenção redobrada e estar com a percepção aguçada para resolver esse desafio no menor tempo possível. Mas, chega de papo e vamos ao desafio.

Veja se consegue encontrar a garotinha na imagem abaixo

Antes de mais nada, observe a imagem abaixo e tente encontrar a garotinha perdida:

Imagem: Foto: Bright Side/Reprodução

Como podemos perceber, a imagem remete muito à natureza. É possível observar dezenas de flamingos se banhando em um rio ou riacho.



Você também pode gostar:

A imagem também mostra outros elementos, como flores e muito verde. E, em meio a tudo isso, há uma menininha perdida. Você conseguiu encontrá-la?

No primeiro momento não estipulamos um tempo mínimo. Tente encontrar a garotinha na imagem no menor tempo possível como, por exemplo, em 20 segundos.

Para isso, diferencie os objetos, encontre algo que fuja do padrão e tenha atenção às cores. Uma imagem colorida pode facilitar ou dificultar o desafio. Tudo depende da sua percepção e da sua capacidade de manter a atenção. Isso porque cores em excesso podem desviar sua atenção e dificultar o desafio.

Conseguiu encontrar a garotinha perdida na imagem: resposta

Se você conseguiu encontrar a garotinha perdida na imagem, então sua atenção está afiadíssima. Mas, se não conseguiu, vamos te mostrar a resposta desse teste:

A garotinha está do lado esquerdo da imagem, em meio aos flamingos. Aparentemente ela está se divertindo, pois é possível ver um largo sorriso em seu rosto.

Ao mesmo tempo, tanto a cor da pele como a cor do cabelo da garota confundem a visão de quem tenta resolver o desafio. Na prática, ela está camuflada em meio aos animais e natureza. Por isso que para muita gente encontrar a garota não é tarefa fácil.

Benefícios para a mente

Desafios como esse de encontrar a garotinha na imagem são ótimos para a saúde mental. Eles exercitam o cérebro de maneira saudável e eficiente.

Pessoas de todas as idades podem se beneficiar com joguinhos desse tipo. Crianças em desenvolvimento são as mais beneficiadas, pois esses testes incentivam os neurônios e ajudam na criação de conexões cerebrais.

Já pessoas adultas podem fazer diariamente ao menos um desafio desse tipo. Isso ajuda a manter atenção no trabalho e em atividades diversas, como estudo e leitura. Se possível, faça pequenas pausas diárias para tentar resolver um desafio com essas características.

Por fim, as pessoas idosas também são beneficiadas. Elas exercitam o cérebro e isso evita o agravamento ou até mesmo o surgimento de doenças relacionadas à mente.

Então agora lance esse desafio para seus amigos, conhecidos ou familiares e veja quem é capaz de encontrar a garotinha na imagem.