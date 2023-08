Tente sobreviver ao desafio dos canibais

Você é corajoso? Então hoje vamos trazer o temido desafio dos canibais. Imagine que ficou perdido em uma floresta junto com outros dois amigos e mais três índios que comem carne humana. E o pior, eles estão dispostos a te transformar em jantar!

Mas calma, há uma forma de escapar tranquilo dessa enrascada. Por isso, leia com atenção as informações a seguir e veja se consegue escapar do desafio dos canibais.

Você é capaz de superar o desafio dos canibais?

Primeiro, vamos para um pouco de contextualização. Você está nas margens de um rio e precisa atravessá-lo. Em sua companhia se encontram dois amigos e mais três canibais. Na frente de todos há um barco grande o suficiente para transportar duas pessoas:

Imagem: divulgação

Como os três canibais também precisam cruzar o rio, eles fizeram um trato com vocês. Dessa forma, farão exatamente o que for dito a eles, mesmo que estejam do outro lado da margem. Só que aqui há um pequeno problema.

Se quando você ou qualquer um de seus amigos cruzar o rio e os canibais forem maioria, eles irão devorar todos. E então, como sair dessa enrascada?

Algumas dicas para te ajudar



Você também pode gostar:

Para passar pelo desafio dos canibais, separamos algumas informações que podem ser muito úteis. Dessa forma, considere o seguinte:

Nem você e nenhum de seus amigos pode controlar dois canibais em terra;

Além disso, se vocês estiverem em terra não podem controlar dois canibais no bote;

Então, nem você nem seus amigos sobreviverão se forem transportados pelo rio por um canibal, se já houver outro deles daquele lado.

E então, conseguiu descobrir a resposta com base nessas dicas? Pense com atenção e analise todas as informações. Se for preciso, pegue um papel e uma caneta para decifrar essa charada.

Resposta do desafio dos canibais

Será que você descobriu uma forma de sair dessa enrascada? Vamos te dar o passo a passo da melhor forma de todos atravessarem o rio. E claro, ninguém virar jantar:

Primeiro, faça dois canibais atravessarem o rio no barco até o outro lado;

Depois, um deles deve voltar no barco e pegar o outro canibal que está esperando;

Lá chegando, um dos canibais deve voltar novamente, deixando os outros do outro lado;

Voltando para a margem original, ele desce e você e um amigo devem subir no barco;

Chegando lá, seu amigo desce do barco e um dos canibais embarca nele;

Há um amigo e um canibal na margem, você e um canibal no barco;

Voltando novamente você pede para o canibal desembarcar e pega seu outro amigo;

Chegando do outro lado, vocês três estarão lá com um canibal;

Agora vocês devem esperar e pedir para o canibal subir no barco;

Por fim, ele deve voltar para a margem original do rio e pegar seus dois companheiros.

Pronto! Assim que os três chegarem você e seus amigos estarão são e salvos do outro lado. E o melhor: ninguém vai ter virado refeição!

Veja quem pode se dar bem nesse teste

O desafio dos canibais não é para qualquer um! Mas todos podem se divertir muito tentando decifrá-lo. Pensando nisso, que tal testar as habilidades de seus conhecidos com ele? Veja quem consegue resolvê-lo da forma certa, sem se tornar um apetitoso banquete.