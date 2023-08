Terence Crawford não tem interesse em lutar contra Canelo Alvarez

Desculpe fãs de boxe, não haverá Terence Crawford contra Canelo Alvarez super luta … porque Bud diz TMZ Sports ele não tem absolutamente nenhum interesse em lutar contra seu colega astro do boxe!

Após seu desempenho dominante contra Errol Spence que Bud terminou com um nocaute técnico na 9ª rodada, o mundo do boxe está salivando sobre uma possível briga futura entre Crawford e Alvarez.

“Bem, de jeito nenhum”, Bud nos disse. “Canelo realmente não me interessa por causa do fator tamanho.”

Mesmo que não seja Canelo, isso não significa que não haja grandes lutas no horizonte para o rei dos meio-médios… incluindo uma possível revanche com Errol. Embora esteja claro que Bud prefere outra luta a correr de volta com ES.