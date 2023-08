Termina nesta sexta-feira o prazo de inscrições para CADASTRO RESERVA de estagiários

A Advocacia Geral da União (AGU) está oferecendo uma excelente oportunidade para estudantes de ensino superior ingressarem em seu cadastro reserva de estagiários.

Oportunidade de estágio na AGU: inscrições para cadastro reserva serão encerradas hoje (04/08)

Se você está cursando a partir do 2° semestre da graduação, fique atento, pois as inscrições se encerram nesta sexta-feira, dia 4. Confira os detalhes desta oportunidade e saiba como pode participar do processo seletivo.

Requisitos para participar

Para se candidatar a uma vaga no cadastro reserva de estagiários na AGU, é necessário estar matriculado em um curso de ensino superior e estar cursando, pelo menos, o 2° semestre da graduação.

Assim, essa é uma ótima chance para os estudantes que desejam adquirir experiência prática em um ambiente jurídico de relevância nacional.

Vagas disponíveis

Conforme informações oficiais, as vagas estão distribuídas em diversos estados do Brasil. Desse modo, abrangendo São Paulo, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Distrito Federal, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins. Assim, isso oferece aos candidatos a oportunidade de escolha quanto aos locais que se adequem às suas preferências geográficas.

Inclusão e diversidade

A AGU valoriza a inclusão e diversidade, destinando 10% das vagas a pessoas com deficiência e 30% para autodeclarados negros ou pardos. Dessa forma, essa iniciativa visa promover um ambiente de trabalho representativo e igualitário.

Além de adquirir conhecimento prático e experiência no campo jurídico, os estagiários da AGU recebem uma bolsa-auxílio de R$ 787,98 para uma carga horária de 4 horas diárias.

Além disso, o valor da bolsa sobe para R$ 1.125,69, considerando o período de 6 horas diárias de trabalho. Adicionalmente, é oferecido um auxílio transporte no valor de R$ 10 por dia.

Processo de inscrição

As inscrições para o cadastro reserva de estagiários na AGU são feitas através do site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). Desse modo, não há taxa de inscrição para participar.

Cursos aceitos

Diversos cursos são elegíveis para participar do processo seletivo da AGU. Confira abaixo os cursos e os semestres específicos que podem se candidatar:

Administração: do 2º ao 6º semestre;

Direito: do 1° ao 8° semestre;

Arquivologia: do 2º ao 6º semestre;

Arquitetura e urbanismo: do 2° ao 8° semestre;

Biblioteconomia: do 2º ao 6º semestre;

Cinema: do 2º ao 6º semestre;

Letras: do 2º ao 6º semestre;

Engenharia civil: do 2° ao 8° semestre;

Ciências contábeis: do 2º ao 6º semestre.

Etapas da prova

A prova objetiva online, que faz parte do processo seletivo, consistirá em 40 questões. A distribuição das questões pode variar conforme o curso:

Curso de direito

10 questões de português;

5 questões de conhecimentos gerais;

25 questões de conhecimentos específicos.

Demais cursos

15 questões de português;

10 questões de conhecimentos gerais;

10 questões de informática.

O conteúdo programático detalhado pode ser consultado no edital disponível no site de inscrição.

Cronograma

Se ficou interessado na oportunidade, fique atento ao cronograma do processo seletivo:

Inscrições: até 4 de agosto;

Prova online: até 4 de agosto;

Classificação final: 30 de agosto.

Pontos importantes para o candidato

Certamente, para um estudante de ensino superior a partir do 2° semestre da graduação, que deseja ganhar experiência prática em um ambiente jurídico de renome, a oportunidade de estágio na AGU é ideal.

Por isso, não perca tempo e aplique seus conhecimentos e habilidades ao se candidatar para esse processo. É muito importante para o candidato saber direcionar seu comportamento durante a entrevista de emprego de maneira objetiva.

Além disso, tenha clareza sobre quais são suas objetividades futuras para que eleve suas chances de sucesso profissional dentro do mercado de trabalho atual. Certamente, a postura do candidato é um fator que reforça suas competências.

Portanto, diversos fatores impactam o sucesso do candidato durante um processo seletivo em todas as áreas profissionais. Desse modo, eleve suas chances de sucesso ao se direcionar de forma positiva.