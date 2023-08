Termolar OFERECE EMPREGOS em DUAS REGIÕES do país

A Termolar, empresa que está há 58 anos no mercado oferecendo soluções em conservação térmica para o Brasil, América Latina e Europa, está com ótimas vagas disponíveis. Quer dizer, antes de falar mais sobre a companhia, verifique a lista de cargos ofertados:

Promotor (a) de Merchandising – SP – São Paulo – SP – Marketing;

Assistente de Relacionamento com Cliente – Porto Alegre – RS – Atendimento;

Auxiliar de E-Commerce – Porto Alegre – RS – E-commerce;

Assistente Administrativo – Produção – Porto Alegre – RS -Administração Geral;

Analista de Qualidade Jr. – Porto Alegre – RS – Qualidade;

Facilitador (a) de Produção – Porto Alegre – RS – Produção – Efetivo.

Mais sobre a Termolar

Sobre a Termolar, podemos destacar que, com sede em Porto Alegre (RS) e Centro de Distribuição em Serra (ES), está presente no mercado desde 1958, exportando para Espanha, África do Sul, Noruega, Argentina, Uruguai, entre outros tantos países da América Latina, Europa e África.

Anualmente, produz cerca de 9 milhões de unidades de produtos, que integram uma ampla linha de soluções térmicas voltadas para casa, escritório e lazer, como, por exemplo, garrafas, copos, bules, cuias, ampolas e caixas.

Além disso, a empresa conta com mais de 600 colaboradores integrados em uma cultura humanizada e com o propósito de fabricar produtos que facilitem a vida e ofereçam conveniência aos consumidores.

Por fim, trabalha diariamente no aprimoramento da Qualidade, Pioneirismo, Transparência, Pessoas e Simplicidade, seus mais importantes valores. Com eles, tem apenas uma finalidade: criar produtos e soluções que facilitem a vida de seus consumidores prolongando os bons momentos.

Como entrar na companhia?

Como você já pôde verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



Você também pode gostar: