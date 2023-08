Terrance McKinney planeja apelar da derrota mais recente e detalha decisão de lutar em cima da hora no UFC Vegas 78

Terrance McKinney está criticando sua derrota para Nazim Sadykhov em julho.

O veterano peso-leve do UFC está tentando entrar com um recurso na Comissão Atlética de Nevada depois que Sadykhov agarrou o troco várias vezes em sua luta, o que resultou em uma perda de posição em uma queda antes de ser pego em um mata-leão no final da luta. McKinney acredita que o árbitro Keith Peterson não conseguiu impedir Sadykhov de cometer a falta e isso contribuiu diretamente para o resultado.

“Ele [grabbed the fence] no primeiro round também, quando eu estava de costas”, explicou McKinney em entrevista ao MMA Fighting. “Isso foi um lixo. Deve ter sido um ponto [deducted] e estamos de volta.

“Você pode ver no vídeo, uma vez que ele agarrou a cerca, eu caí de bunda tentando terminar a tacada em vez de no meu joelho. Então ele fez isso de novo e então eu estava completamente na minha bunda tendo que pular fora.

Replays mostraram Sadykhov agarrando a cerca várias vezes com Peterson golpeando sua mão para derrubá-la, mas ele optou por não pausar a ação ou penalizar o lutador com uma dedução de pontos.

Por mais que McKinney preferisse apenas resolver os negócios na jaula, ele espera que seu empresário entre com um recurso nos próximos dias na esperança de que a comissão analise o vídeo para ver como a falta afetou o resultado da luta.

Antes da finalização, McKinney estava realmente satisfeito com seu desempenho, exceto por um erro que ele teria corrigido se tivesse a chance.

“Estávamos seguindo o plano de jogo”, disse McKinney. “Nos dois primeiros rounds, íamos apenas lutar com ele e, no terceiro round, sabíamos que ele teria que entrar extremamente louco e era aí que faríamos ‘T-Wrecks’ e seríamos explosivos. Porque a gente sabe que ele vai ter que correr riscos então eu ia buscar o nocaute no terceiro. Eu me senti incrivelmente bem em termos de cardio. A única coisa que eu mudaria, naquele segundo round, eu gostaria de ter dado mais um jab antes de dar o golpe.

“Estamos preparando o recurso. Eles enviaram as regras, vamos tê-lo em [soon]. Espero que tudo corra bem nesse sentido [with the appeal] e eu não me importaria de lutar com ele novamente ou qualquer um desses caras novamente.”

Enquanto aguarda a decisão sobre o recurso, McKinney não perdeu tempo marcando sua próxima luta com uma oportunidade de enfrentar Mike Breeden no sábado, no UFC Vegas 78.

McKinney já participou desse tipo de luta anteriormente em sua carreira, mas desta vez ele realmente não teve opção depois de receber conselhos do colega lutador do UFC Kevin Holland, que se tornou um amigo próximo e mentor dele nos últimos meses.

“Ainda estávamos em forma – voltei e treinei com [Kevin Holland] e o ajudei a se preparar para a luta, então mantive meu peso baixo”, disse McKinney. “Ele apenas disse para ficar pronto e esse oponente parecia certo.

“Fez sentido e o Kevin disse ‘você vai levar essa luta’ e eu disse tudo bem, aposte. Você me conhece, estou sempre pra baixo.”

Depois de sofrer derrotas consecutivas, independentemente das circunstâncias em torno de sua luta com Sadykhov em julho, McKinney realmente só quer voltar à coluna de vitórias e retornar mais cedo ou mais tarde lhe dá essa chance.

McKinney não tem nada contra Breeden, mas ele pode acabar sendo o instrumento que permite que o nativo de Washington, de 28 anos, desabafe suas frustrações após dois resultados perturbadores.

“Fiquei muito bravo com o último”, disse McKinney. “Porque eu definitivamente sinto que fui o melhor lutador. Eu estava vendo todos os seus ataques. Eu apenas apressei minha queda. Essa é a única coisa que eu mudaria nessa luta. Em vez de dar um soco, eu deveria ter juntado dois e depois atirado. Essa é a única coisa que eu mudaria. Apenas sendo mais calculado. Não precisei apressar a queda. Apenas certifique-se de que estou confortável lá fora.

“Estou tentando recuperar meu retorno. Aqui está a chance. Deus colocou a janela lá e nós a agarramos. Estou pronto para enfrentar esse cara e sei que vamos nocauteá-lo. Estou pronto para colocar a paixão por esse cara e sair com um nocaute.