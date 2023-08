Teste sua atenção: Ache 3 diferenças entre as imagens do cowboy em 11 segundos!

Será que você consegue resolver esse teste de super atenção em apenas 11 segundos? O objetivo desses quebra-cabeças vai além de entreter a sua mente durante alguns momentos do seu dia: solucionar pelo menos 1 quebra-cabeça simples por dia irá fazer muita diferença para o seu raciocínio lógico no geral e no seu desenvolvimento cerebral.

Com isso, trouxemos um joguinho simples de visão para você detectar as 3 diferenças entre duas imagens aparentemente idênticas num período de 11 segundos, para desafiar e treinar suas habilidades cognitivas. Confira logo abaixo as imagens.

Descubra as 3 diferenças entre as imagens em apenas 11 segundos

As duas imagens acima do cowboy são aparentemente idênticas, no entanto, existem 3 diferenças entre elas para serem descobertas. Além disso, você pode cronometrar 11 segundos no seu celular para aumentar o desafio com a atenção do seu cérebro.

Dessa forma, você estará desafiando diversas habilidades cognitivas, como sua visão, atenção, concentração e até mesmo o raciocínio lógico. Assim, quanto mais testes você faz, mais fácil será solucioná-los da próxima vez.

Caso você não consiga solucionar todas as diferenças, logo abaixo trouxemos a solução do teste para saciar a sua curiosidade. Porém, não se preocupe, você poderá tentar novamente em diversos testes semelhantes a esse, até estar “craque” nesses desafios.

Solução das diferenças

Agora saiba o resultado das diferenças e descubra se você conseguiu acertar todas elas:

A solução das três diferenças são: o dedo do cowboy está levemente inclinado; o cordão do chapéu de cowboy se diferencia no tamanho do nó; o cabelo da franja também está levemente inclinado.

Por fim, independentemente de ter ganhado ou perdido neste teste de atenção, não se esqueça de conferir mais testes aqui mesmo no blog, uma vez que acessando pelo menos 1 por dia você já vai estar muito melhor que antes.





Fonte: Notícias Concursos